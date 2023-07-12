Стоимость проекта – сто миллионов евро: в центре Таллинна появится учебный городок

В центре Таллинна, по адресу Лаутери, 3, появится 30-этажное высотное здание, спроектированное архитектурным бюро ALA из Финляндии (наиболее известными архитектурными работами являются библиотека Helsinki Oodi и новый терминал аэропорта Вантаа).

Концепция строящегося городка предусматривает создание центра предпринимательства и развития обучения для различных заинтересованных сторон, связанных с предпринимательством и бизнес-образованием. Это означает, что в будущем городок предоставит множество разнообразных возможностей для обучения, самосовершенствования и ведения бизнеса. Здесь также будет проходить множество мероприятий, включая конференции и концерты.

Нынешнее учебное здание EBS составляет значительную часть городка - большинство аудиторий останется в существующем здании школы. В новом здании будут тихие учебные зоны, высокотехнологичные классы и различные помещения для организации мероприятий, где смогут принять участие до 500 человек. Архитектурное решение новой застройки объединяет офисы и предприятия с 500 рабочими столами в дополнение к учебным и совместным рабочим пространствам. В комплексе зданий также запланированы зоны общественного питания, тренажерный зал, сад на крыше и сто эксклюзивных квартир.