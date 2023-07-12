Руководитель литовской электросети: поведение эстонцев вызывает большое разочарование

Основная передающая электрическая сеть Эстонии, Латвии и Литвы в настоящее время подключена к России, которая помогает поддерживать частоту электричества. Цель стран Балтии – перерезать провода и соединиться, то есть синхронизироваться с Европой через Польшу. Несколько лет назад три Балтийских государства договорились выйти из российской электросети в 2026 году. Но теперь Литва хочет сделать это уже в следующем, в 2024-м году, но Эстония не согласна.