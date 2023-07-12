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Руководитель литовской электросети: поведение эстонцев вызывает большое разочарование

Андрус Карнау
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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (слева направо), руководитель акционерного общества Litgrid Рокас Масюлис и министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис после десятичасового испытания отсоединения электросети в апреле этого года.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (слева направо), руководитель акционерного общества Litgrid Рокас Масюлис и министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис после десятичасового испытания отсоединения электросети в апреле этого года. Фото: Lukas Balandis

Рокас Масюлис, председатель правления акционерного общества Litgrid, управляющей основной передающей электросетью Литвы, заявил во вторник, что руководители Elering не хотят быстро покидать российскую электросеть, а делают все, чтобы отсрочить этот момент.

Основная передающая электрическая сеть Эстонии, Латвии и Литвы в настоящее время подключена к России, которая помогает поддерживать частоту электричества. Цель стран Балтии – перерезать провода и соединиться, то есть синхронизироваться с Европой через Польшу. Несколько лет назад три Балтийских государства договорились выйти из российской электросети в 2026 году. Но теперь Литва хочет сделать это уже в следующем, в 2024-м году, но Эстония не согласна.

– Рокас, скажите, пожалуйста, почему для Литвы важно быстро выйти из российской электросети, сделать это раньше, чем страны Балтии договорились друг с другом?

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