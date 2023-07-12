Денежная паника ⟩ Во время мятежа «Вагнера» россияне сняли наличных на миллиард евро

«Потребность в наличных деньгах в июне возросла и привела к снятию 500 млрд рублей», - сообщил вчера Центральный банк России в своем ежемесячном докладе о денежно-кредитной политике.

Пятая часть этих денег была снята в период с 23 по 25 июня, когда лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о мятеже и направил своих наемников в сторону Москвы. Сто миллиардов рублей равны одному миллиарду евро.

Это был самый большой спрос на наличные деньги с тех пор, как осенью прошлого года в России была объявлена военная мобилизация.

По заявлению Центрального банка России, изъятие наличных не нарушило его денежно-кредитную политику и будет учтено при планировании будущих операций, сообщает The Moscow Times.

Мятеж «Вагнера» также привел к падению курса рубля до 15-месячного минимума.