Министр обороны Латвии: новый оборонный план НАТО предусматривает защиту с первой минуты войны

Новые планы обороны НАТО, утвержденные на саммите в Вильнюсе, предусматривают защиту территории стран-членов организации с первой минуты конфликта, заявила агентству ЛЕТА министр обороны Латвии Инара Мурниеце.
Она отметила, что аналогичный подход закреплен и в латвийской концепции национальной обороны, которая в ближайшее время будет представлена на рассмотрение правительства.
Мурниеце подчеркнула, что оборонные планы НАТО - сложный комплекс мер, и их разработчики проделали эту работу хорошо. Министр подчеркнула, что новые оборонные планы НАТО имеют важное и историческое значение для Латвии.
«Нам необходимо думать, как сделать эти планы выполнимыми. Это означает, что страны НАТО должны делегировать силы для реализации планов, чтобы обеспечить оборону территории НАТО. Делегирование сил возможно при наличии достаточного финансирования обороны», - сказала Мурниеце.
Она приветствовала тот факт, что на саммите страны НАТО согласились выделять на оборону не менее 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП). Это в свою очередь означает, что будут выделены средства на увеличение, укрепление и развитие новых возможностей. Латвия планирует в следующем году выделить на оборону 3% от ВВП, другие члены альянса также будут вкладывать гораздо больше средств в укрепление оборонного потенциала.
Говоря об укреплении восточного фланга НАТО, Мурниеце подчеркнула, что Вильнюсский саммит является своего рода точкой отсчета того, как много Латвия сделала для укрепления восточного фланга. Министр отметила, что есть хорошие новости - Канада планирует развивать боевую группу усиленного присутствия НАТО, чтобы постепенно создать боеспособную бригаду. Канадцы обещают осенью доставить в Латвию 15 танков Leopard и увеличить численность своего подразделения до 2 200 человек, также планирует увеличить численность своих военнослужащих и Италия.
«Оборона НАТО, особенно укрепление восточного фланга, - одна из тех вещей, которые нас радуют. Да, мы находимся на полпути, но процесс, сроки, виды сил и средств уже определены. НАТО ценит то, что Латвия делает для укрепления своей обороны, восточного фланга и НАТО в целом», - сказала Мурниеце.
По ее словам, НАТО приветствует усилия Латвии по приобретению нового вооружения - артиллерии, систем береговой обороны и ПВО средней дальности, которые Латвия закупит вместе с Эстонией. Мурниеце отметила, что это позволит создать трехслойную противовоздушную оборону - мощный Ливонский щит.
«Уроки войны в Украине очень болезненны и показывают, насколько важна противовоздушная оборона. Мы продвигаемся вперед и в этом вопросе», - сказала глава Минобороны.
Она подчеркнула, что закупка систем ПВО все еще находится в процессе и потребуется время для их получения. Члены НАТО договорились, что они будут поддерживать безопасность Латвии не только воздушным патрулированием, но и противовоздушной обороной.