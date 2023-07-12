Евросоюз принялся активно восстанавливать природу, консерваторы выступили резко против

Данное постановление привлекло большое внимание в Европе. В то время как многие представители лесного, сельского и рыбного секторов критически отнеслись к нему, научное сообщество Европы, общественность и многие крупные транснациональные компании выразили ему решительную поддержку. Подход Совета Европы отличается большой гибкостью, позволяя государствам-членам устанавливать цели в зависимости от состояния их природы и необходимых действий.

«Эстонские компании уже прилагают значительные усилия для достижения зеленых и климатических целей. Единые условия позволят нам еще больше улучшить положение наших зеленых предприятий и сельскохозяйственного сектора на едином рынке. Здесь мы можем превратить наш пример в конкурентное преимущество», - сказал Михал.

Плохое состояние природы наносит ущерб не только биологическому разнообразию вокруг нас, но и экономике. По мере сокращения биоразнообразия снижается и способность окружающих экосистем обеспечивать нас необходимыми природными благами, будь то опыление, борьба с вредителями или поддержание плодородной почвы. По оценкам, на каждый евро, вложенный в улучшение состояния природы, приходится от 8 до 38 евро, которые возвращаются благодаря наличию природных благ и улучшению условий жизни. Хорошее состояние экосистем способствует смягчению последствий изменения климата и предотвращению катастроф, а также обеспечению хорошего качества воды, чистого воздуха, здоровой почвы и общего благосостояния.

Депутат Европарламента Зюлейкса Измайлова («Ээсти 200») добавила в социальных сетях, что поддержка Европарламентом Плана восстановления природы внесет существенный вклад в укрепление конкурентоспособности эстонской экономики и обеспечение продовольственной безопасности. «Только восстановив природу, можно уменьшить масштабы изменения климата и справиться с уже вызванными последствиями. Нам необходимо поставить всю Европу на путь восстановления биоразнообразия», - сказала она.