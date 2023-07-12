Евросоюз принялся активно восстанавливать природу, консерваторы выступили резко против

Европарламент сегодня с небольшим перевесом одобрил законопроект о восстановлении биоразнообразия, против которого выступали евродепутаты-консерваторы, утверждавшие, что он нанесет ущерб фермерам.
Законопроект был принят 336 голосами против 300 при 13 воздержавшихся.
Парламент считает, что новый закон должен помочь ЕС выполнить свои международные обязательства. Поэтому он поддерживает мнение Еврокомиссии, что к 2030 году не менее 20 процентов территории ЕС должно быть охвачено мерами по восстановлению окружающей среды.
В то же время более 80 процентов природной среды Европы находится в неудовлетворительном состоянии. Именно поэтому 22 июня 2022 года Еврокомиссия выдвинула предложение по восстановлению деградировавшей природной среды для достижения целевых показателей биоразнообразия. По ее мнению, новый закон принесет большую экономическую выгоду ЕС, поскольку каждый вложенный евро будет возвращать 8 евро.
Министр климата Кристен Михал отметил: «Эстония уже давно ведет активную деятельность по сохранению и восстановлению биоразнообразия. Мы поддерживаем и восстанавливаем богатые биоразнообразием луга, создаем условия для возвращения деградировавших водно-болотных угодий к естественному состоянию, устраняем барьеры для миграции рыбы в водоемах. В городах уже предпринимаются усилия по сохранению зеленых насаждений и улучшению городского биоразнообразия.
Эстония решительно поддерживает амбиции и общие цели данного постановления. Хорошее состояние природы важно не только для видов, которые делят с нами свой дом, но и для людей. Мы видим, что своими действиями мы можем служить примером для других европейских стран и делиться своим опытом. Но одних наших усилий недостаточно. Мы должны действовать сообща, чтобы остановить потерю биоразнообразия и сохранить природу в Европе», - сказал министр.
Данное постановление привлекло большое внимание в Европе. В то время как многие представители лесного, сельского и рыбного секторов критически отнеслись к нему, научное сообщество Европы, общественность и многие крупные транснациональные компании выразили ему решительную поддержку. Подход Совета Европы отличается большой гибкостью, позволяя государствам-членам устанавливать цели в зависимости от состояния их природы и необходимых действий.
«Эстонские компании уже прилагают значительные усилия для достижения зеленых и климатических целей. Единые условия позволят нам еще больше улучшить положение наших зеленых предприятий и сельскохозяйственного сектора на едином рынке. Здесь мы можем превратить наш пример в конкурентное преимущество», - сказал Михал.
Плохое состояние природы наносит ущерб не только биологическому разнообразию вокруг нас, но и экономике. По мере сокращения биоразнообразия снижается и способность окружающих экосистем обеспечивать нас необходимыми природными благами, будь то опыление, борьба с вредителями или поддержание плодородной почвы. По оценкам, на каждый евро, вложенный в улучшение состояния природы, приходится от 8 до 38 евро, которые возвращаются благодаря наличию природных благ и улучшению условий жизни. Хорошее состояние экосистем способствует смягчению последствий изменения климата и предотвращению катастроф, а также обеспечению хорошего качества воды, чистого воздуха, здоровой почвы и общего благосостояния.
Депутат Европарламента Зюлейкса Измайлова («Ээсти 200») добавила в социальных сетях, что поддержка Европарламентом Плана восстановления природы внесет существенный вклад в укрепление конкурентоспособности эстонской экономики и обеспечение продовольственной безопасности. «Только восстановив природу, можно уменьшить масштабы изменения климата и справиться с уже вызванными последствиями. Нам необходимо поставить всю Европу на путь восстановления биоразнообразия», - сказала она.
Однако достижение целей постановления потребует значительного финансирования. Европейская комиссия приступит к анализу возможностей финансирования и возможных пробелов, чтобы получить более точную картину.