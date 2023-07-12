Нюанс, который оставляет человека со страховкой без гроша в кармане

Именно это произошло с читателем Postimees, который при выборе туристического страхования убедился, что страховка включает не только перелет, но и дальнейшее передвижение.

Это было сделано для того, чтобы гарантировать, что дальнейшее путешествие на поезде до фактического пункта назначения в Великобритании также будет покрыто. Путешествие на поезде в Великобритании, как известно, дорогое удовольствие, и вы можете значительно сэкономить, планируя долгое путешествие между городами и покупая билеты заранее.

Однако рейс Air Baltic из Таллинна в Лондон задержался, и пассажир не сел на поезд в британской столице. Купленные билеты были потрачены впустую, а кроме того, за новые приходилось платить более чем в три раза дороже. «Хорошо, что есть туристическая страховка», – подумал покупатель страховки о дополнительной стоимости в сто фунтов. К сожалению, преждевременно.

При общении со страховой компанией поначалу все было хорошо. Выяснилось, что нужна справка, где авиакомпания объясняет причину задержки рейса. Компания Air Baltic обосновала задержку вылета тем, что их предыдущий рейс был задержан.

После этого страховая компания PZU Kindlustus решило, что клиенту придется принять неприятную правду о том, что деньги в этой ситуации не вернуть. Задержка рейса из-за плохой погоды привела бы к компенсации.

Страхование путешествий имеет много нюансов