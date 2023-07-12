Нюанс, который оставляет человека со страховкой без гроша в кармане

Отправляясь в путешествие, следует быть очень внимательным при выборе страховки, ведь хотя на первый взгляд кажется, что страховая защита есть, на деле все может быть иначе.
Именно это произошло с читателем Postimees, который при выборе туристического страхования убедился, что страховка включает не только перелет, но и дальнейшее передвижение.
Это было сделано для того, чтобы гарантировать, что дальнейшее путешествие на поезде до фактического пункта назначения в Великобритании также будет покрыто. Путешествие на поезде в Великобритании, как известно, дорогое удовольствие, и вы можете значительно сэкономить, планируя долгое путешествие между городами и покупая билеты заранее.
Однако рейс Air Baltic из Таллинна в Лондон задержался, и пассажир не сел на поезд в британской столице. Купленные билеты были потрачены впустую, а кроме того, за новые приходилось платить более чем в три раза дороже. «Хорошо, что есть туристическая страховка», – подумал покупатель страховки о дополнительной стоимости в сто фунтов. К сожалению, преждевременно.
При общении со страховой компанией поначалу все было хорошо. Выяснилось, что нужна справка, где авиакомпания объясняет причину задержки рейса. Компания Air Baltic обосновала задержку вылета тем, что их предыдущий рейс был задержан.
После этого страховая компания PZU Kindlustus решило, что клиенту придется принять неприятную правду о том, что деньги в этой ситуации не вернуть. Задержка рейса из-за плохой погоды привела бы к компенсации.
Страхование путешествий имеет много нюансов
Менеджер по страховому маркетингу IIZI Пилле Плис утверждает, что страхование путешествий является одним из самых тонких видов страхования по своей природе. Поэтому при возникновении вопросов он рекомендует всегда обращаться к страховому брокеру, который поможет найти наиболее подходящее решение для каждой поездки и пассажира.
«Разные страховые компании предлагают страховое покрытие, связанное с неудачным путешествием, по-разному. При заключении договора стоит ознакомиться как с описанием страховой защиты, так и с исключениями, указанными в условиях, – советует Плис. – Например, некоторые страховые компании компенсируют [дополнительные] расходы, понесенные в связи с задержкой транспортного средства, только в том случае, если причиной задержки является техническая неисправность, дорожно-транспортное происшествие, плохая погода, перебронирование транспортного средства или воздушная пробка».
По условиям туристического страхования IIZI стоимость новых железнодорожных билетов возмещается, если в страховой пакет включена расширенная защита путешествия.
Если клиент приобрел расширенную страховку, расходы на проживание и транспорт в пределах разумного, добавленные к первоначальной стоимости туристического пакета, будут возмещены, если время отправления самолета или другого транспортного средства изменится.
Согласно представителю компании, в случае такого страхования лимит возмещения расходов, понесенных из-за срыва поездки, выше. Например, если первоначальная стоимость туристического пакета составляла 500 евро, в случае прерывания поездки дополнительные расходы будут компенсированы до 750 евро.