Израсходовано более половины бюджета: президентской канцелярии придется перейти на режим жесткой экономии

Летом 2021 года в Эстонии сменился президент. Тогда в СМИ возникли дискуссии: есть ли у канцелярии деньги на дополнительные расходы, связанные с приходом Алара Кариса, или их нужно дополнительно запрашивать из государственного бюджета? Однако в то время ходатайство о дополнительных деньгах не потребовалось. Но требовалось в 2022 году, когда канцелярия ходатайствовала о выделении из дополнительного бюджета почти 250 000 евро для повышения возможностей безопасности и смягчения роста цен на энергоносители.