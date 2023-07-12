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Израсходовано более половины бюджета: президентской канцелярии придется перейти на режим жесткой экономии

Мейнхард Пулк
, журналист
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Одна из значительных статей расходов канцелярии президента - визит Шведской королевской четы в Эстонию.
Одна из значительных статей расходов канцелярии президента - визит Шведской королевской четы в Эстонию. Фото: Mihkel Maripuu

Как и в прошлом году, во второй половине этого года канцелярия президента вынуждена критически взглянуть на свое финансовое положение. Вместо надежды на дополнительное финансирование, единственным выходом остается режим экономии.

Летом 2021 года в Эстонии сменился президент. Тогда в СМИ возникли дискуссии: есть ли у канцелярии деньги на дополнительные расходы, связанные с приходом Алара Кариса, или их нужно дополнительно запрашивать из государственного бюджета? Однако в то время ходатайство о дополнительных деньгах не потребовалось. Но требовалось в 2022 году, когда канцелярия ходатайствовала о выделении из дополнительного бюджета почти 250 000 евро для повышения возможностей безопасности и смягчения роста цен на энергоносители.

Сложное финансовое положение ощущается в канцелярии и сейчас. Бюджет канцелярии президента в этом году составил 6,5 миллиона евро, на инвестиции было выделено 686 000 евро. По словам канцелярии, из бюджета экономических расходов на 2023 год уже выполнено 61%, а ряд июньских счетов еще не поступил.

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