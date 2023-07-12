Как и в прошлом году, во второй половине этого года канцелярия президента вынуждена критически взглянуть на свое финансовое положение. Вместо надежды на дополнительное финансирование, единственным выходом остается режим экономии.
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Израсходовано более половины бюджета: в президентской канцелярии придется перейти на режим жесткой экономии
Летом 2021 года в Эстонии сменился президент. Тогда в СМИ возникли дискуссии: есть ли у канцелярии деньги на дополнительные расходы, связанные с приходом Алара Кариса, или их нужно дополнительно запрашивать из государственного бюджета? Однако в то время ходатайство о дополнительных деньгах не потребовалось. Но требовалось в 2022 году, когда канцелярия ходатайствовала о выделении из дополнительного бюджета почти 250 000 евро для повышения возможностей безопасности и смягчения роста цен на энергоносители.