Байден: Мы будем с Украиной столько, сколько нужно, будущее Киева в НАТО

«Мы будем вместе столько, сколько потребуется», - сказал американский лидер журналистам в Вильнюсе в среду.

Он выступал после того, как страны «Большой семерки» обязались оказывать долгосрочную военную поддержку Украине, чтобы помочь ей в борьбе с вторгшимися российскими войсками и предотвратить любое повторение войны.

«Мы поможем им создать сильную и дееспособную оборону на суше, в воздухе и на море», - сказал Байден.

Таким образом, по его словам, Запад обязуется оказывать практическую помощь Украине до тех пор, пока она не будет готова к вступлению в НАТО.

«Только что состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина. Все союзники согласны с тем, что будущее Украины - в НАТО. (...) Все союзники согласны снять требование о Плане действий по членству (ПДЧ) для Украины и создать путь к членству, пока Украина продолжает добиваться прогресса в проведении необходимых реформ», - сказал руководитель США.

«Однако мы не будем ждать завершения этого процесса, чтобы взять на себя долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины», - добавил американский лидер.

Во вторник лидеры Североатлантического альянса договорились, что приглашение Украине вступить в НАТО будет направлено, как только страны блока придут к единому мнению об этом и Киев выполнит необходимые условия.

Западные лидеры не хотят давать Украине слишком конкретных обязательств относительно ее будущего членства в блоке, опасаясь, что это втянет Запад в войну с Москвой, но говорят, что хотят показать Кремлю, что он дождется ослабления поддержки Киева.

Получив в Вильнюсе гарантии поддержки Украины со стороны «Большой семерки», украинский президент Владимир Зеленский заявил, что увозит с собой «значительную победу в области безопасности».