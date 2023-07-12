Большая война не изменилась: пять уроков украинского наступления

За последний месяц было много десятков эпизодов, когда в «посадку» (лесополосу - прим. ред.) заходил взвод, а к вечеру он выбывал из строя - из-за подрывов на минах, сброса боеприпасов с дронов, прилетов снарядов и мин. А это ранения от осколков, поломанные ноги, контузии и случаи, когда бойцы подавлены и просто перестают пригибаться во время прилетов. Поэтому взвод хоть и не уничтожен, но вынужден отходить.

И так с обеих сторон.

В контратаках под Авдеевкой и Кременной у россиян дела еще хуже, потому что у них нет доступа к западной тактической медицине, да и в принципе с медицинскими учреждениями в так называемой ДНР все не очень хорошо.

Для России война тоже давно вышла на новый уровень.

Во время Первой чеченской войны бой под селом Ярыш-Марды, где погибли 80 бойцов и сгорели два десятка единиц техники, россияне считали катастрофой, а разгром роты под Мараварой в Афганистане в 1985 году был трагедией в Советском Союзе.

Теперь же потери таких размеров бывают в рядовой схватке российско-украинской войны за посадку между Урожайным и Макаровкой или, например, при попытке россиян атаковать Угледар.

Роты «горят» как спички, а разбитые колонны, где вперемешку стоят два десятка танков, БМП и машин разминирования, уже никого не шокируют.

Урок 2. Континентальная война возвращает международные союзы

Фото: Генштаб ВСУ