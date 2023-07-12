Берлин передумал создавать в Польше базу по ремонту танков Leopard

По словам источников, Берлин недоволен ценами на ремонт танков, предлагаемыми поляками. За ремонт должна платить Германия, и немцы считают польские требования слишком высокими.

Официально Министерство обороны Германии заявило, что окончательное решение еще не принято и переговоры с Польшей продолжаются.

Handelsblatt отмечает, что вопрос о ремонте танков Leopard, переданных Украине, становится все острее. Помимо танков, поврежденных в бою, есть опасения по поводу первоначального технического состояния некоторых танков.

В газете пишут, что из 14 Leopard, поставленных Польшей, восемь уже прибыли в Украину неисправными.

Берлин стремился создать базу по ремонту этих танков как можно ближе к границе с Украиной. Предполагалось, что версии танков Leopard-2 A5 и A6 будут отремонтированы в Германии и, возможно, в Литве, а версия A4 - в Польше. Однако проект еще не вышел за рамки переговоров, хотя польская ремонтная база должна была открыться уже в мае.

В качестве альтернативы Leopard, скорее всего, будут отремонтированы в Украине. В настоящее время немцы обсуждают это с промышленным концерном «Укроборонпром», утверждает газета. Ремонтный участок, скорее всего, будет построен в Западной Украине, где риск воздушных атак ниже.

В апреле Польша и Германия достигли предварительного соглашения о создании польской ремонтной базы для обслуживания танков Leopard, переданных Украине.

В начале июля немецкие СМИ сообщили, что ремонтная база еще не создана, якобы ее запуску помешала Польша, выставив слишком высокие цены на ремонт (за все платит Германия).

3 июля министры обороны Германии и Польши встретились и обсудили эту тему. В беседе с прессой немецкий министр отметил, что даст еще десять дней на завершение переговоров, намекнув, что после этого может быть принято решение о строительстве ремонтной базы за пределами Польши.