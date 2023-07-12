Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 12 июля: с браслетом на свободу, итоги саммита НАТО, к чему готовиться арендаторам жилья и как выжить в «Бункере»
Сегодня в выпуске:
- Что привело к рекордно низкому числу заключенных в эстонских тюрьмах? Почему стражи порядка все чаще применяют альтернативные методы наказания правонарушителей.
- Местные события: Эстония списала свыше семисот тысяч доз вакцин от COVID-19, для чего готовится новая экспедиция к месту гибели парома «Эстония» и что случилось с песчаной скульптурой Владимира Зеленского
- Подводим итоги саммита НАТО в Вильнюсе. О новом плане вступления Украины в альянс нашему специальному корреспоненту рассказали Йенс Столтенберг и Ханно Певкур
- Почему в Эстонии цены на съемное жилье растут быстрее всех в Евросоюзе? Истории маклеров по недвижимости, арендаторов и арендодателей - в репортаже нашего корреспондента
- Новости из-за рубежа: страны Европы накрыла сильная жара, из-за потопов и наводнений в Индии гибнут десятки людей, парижский собор Нотр-Дам восстанавливается после пожара
- Попадут в бункер и выживут не все, а только те, кто докажет свою нужность и убедит остальных. По такому сценарию проходит популярная психологически-социальная игра, в которой приняла участие наша корреспондент
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 12 июля.