«Новости в 7» за 12 июля: с браслетом на свободу, итоги саммита НАТО, к чему готовиться арендаторам жилья и как выжить в «Бункере»

Сегодня в выпуске:

- Что привело к рекордно низкому числу заключенных в эстонских тюрьмах? Почему стражи порядка все чаще применяют альтернативные методы наказания правонарушителей.

- Местные события: Эстония списала свыше семисот тысяч доз вакцин от COVID-19, для чего готовится новая экспедиция к месту гибели парома «Эстония» и что случилось с песчаной скульптурой Владимира Зеленского

- Подводим итоги саммита НАТО в Вильнюсе. О новом плане вступления Украины в альянс нашему специальному корреспоненту рассказали Йенс Столтенберг и Ханно Певкур

- Почему в Эстонии цены на съемное жилье растут быстрее всех в Евросоюзе? Истории маклеров по недвижимости, арендаторов и арендодателей - в репортаже нашего корреспондента

- Новости из-за рубежа: страны Европы накрыла сильная жара, из-за потопов и наводнений в Индии гибнут десятки людей, парижский собор Нотр-Дам восстанавливается после пожара

- Попадут в бункер и выживут не все, а только те, кто докажет свою нужность и убедит остальных. По такому сценарию проходит популярная психологически-социальная игра, в которой приняла участие наша корреспондент