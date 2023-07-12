Сезон летних мероприятий в разгаре: пять простых правил помогут незабываемо провести время на фестивале

Коммуникационное бюро Agenda PR уверяет: соблюдая эти пять заповедей, вы сможете получить от фестивалей максимум удовольствия и избежать недовольства других посетителей.

Не мусорите

Когда тысячи людей пьют и едят, территория проведения фестиваля быстро оказывается завалена мусором. Сегодня на всех фестивалях организована сортировка мусора и утилизация отходов в соответствии с требованиями, чтобы каждый мог избавиться от образовавшегося мусора. Будьте ответственны и утилизируйте отходы правильно. Помните, что окурки не являются биоразлагаемыми и содержат не менее 4000 химических веществ. Если их просто спрятать в песок или бросить в воду, они останутся там на несколько десятков лет. На фестивалях курильщикам рекомендуется носить с собой мини-пепельницу.

Не толкайтесь

На многолюдном мероприятии легко забыть, что у каждого есть право на личное пространство. Не толкайтесь и не пихайтесь, чтобы лучше увидеть сцену - просто приходите пораньше или спокойно пробирайтесь сквозь толпу. Самое важное, помните: наслаждаться фестивалем - это прекрасно, но не за счет комфорта и безопасности других.

Уважайте покой других людей

Фестивали часто ассоциируются с громкой музыкой, но это не значит, что стоит включать свою музыку между выступлениями или в тихие часы. Уважайте пожелания соседей о спокойствии и не повышайте голос.

Курите аккуратно

Ваше право курить не должно ущемлять право других дышать чистым воздухом. Поэтому рекомендуется не курить в непосредственной близости от других людей. Дым неприятен и вреден для здоровья, а в пожароопасное время курить вообще запрещено. Если не потушенная должным образом сигарета падает на сухую или легковоспламеняющуюся поверхность, процесс тления может продолжаться достаточно долго, чтобы окружающий материал загорелся. Лучше вообще не курить, но, если вы это делаете, стоит использовать альтернативные продукты без дыма, чтобы не мешать окружающим.

Устанавливая палатку, будьте вежливы

Если на территории проведения фестиваля можно разбивать палатки, не забывайте, что зона для палаток - общественное пространство. Держите свою территорию в чистоте, не шумите и уважайте границы других посетителей. Костры следует разводить только в специально отведенных местах и в определенное время, чтобы предотвратить пожары и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.