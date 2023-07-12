Российские пограничники аннулируют визы у финских туристов, которые едут в РФ за бензином

Российские пограничные службы начали аннулировать визы на пограничном пункте Вартиус в Кухмо. Начальник погранпоста Йоуко Киннунен сообщил, что с понедельника было зарегистрировано несколько случаев возвращения в Финляндию людей, пересекших границу.

В понедельник днем российские власти начали отказывать во въезде и аннулировать визы.

Такое же сообщение поступило и с пограничного пункта Куусамо. Известно по крайней мере об одном случае аннулирования визы.

«По всей видимости, тамошние власти оценивают, для чего была выдана виза и для чего ее используют. Например, использовать визу только в целях заправки нельзя», - говорит Киннунен, имея в виду случаи, когда путешественник получал отказ во въезде.

Ранее весной Россия аннулировала визы нескольких финнов на юго-восточной границе. Тогда российское посольство в Хельсинки заявило, что это были единичными случаяи.