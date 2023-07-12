Сообщалось, что в зимний сезон ирландский бюджетный перевозчик Ryanair будет летать из Таллинна только в пять пунктов назначения, но сегодня стало известно, что направлений будет больше.
Ryanair объявляет крупнейшую зимнюю кампанию в истории: по каким маршрутам можно будет летать из Таллинна с начала осени?
Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Яне Калласте сообщила, что, насколько им известно, в зимнем расписании рейсов Ryanair есть семь пунктов назначения из Таллинна: Барселона, Вена, Берлин, Бергамо, Тревизо, Стокгольм и Лондон.
Ryanair объявила сегодня, что начала крупнейшую зимнюю кампанию в истории.
В начале февраля представители авиакомпании сообщили, что Ryanair прекратит полеты из Таллинна по семи маршрутам в конце марта из-за повышения аэропортных сборов и продолжит полеты только по восьми направлениям. В декабре Ryanair прекратила рейсы из Таллинна в Эдинбург и Ливерпуль.
По словам Калласте, в расписании зимних рейсов Таллиннского аэропорта по сравнению с прошлой зимой присутствуют следующие направления: Тенерифе, Лас-Пальмас, Малага, Анталия, Афины, Женева и Тампере. «Кроме того, в новом зимнем сезоне мы можем радоваться дополнительным рейсам по таким маршрутам, как Стамбул, Вильнюс, Осло, Мюнхен, Париж, Берлин и Амстердам», - сказала она.
По словам Калласте, расписание зимних рейсов может быть дополнено, и окончательное расписание будет подтверждено в августе.