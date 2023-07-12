Ryanair объявляет крупнейшую зимнюю кампанию в истории: по каким маршрутам можно будет летать из Таллинна с начала осени?

Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Яне Калласте сообщила, что, насколько им известно, в зимнем расписании рейсов Ryanair есть семь пунктов назначения из Таллинна: Барселона, Вена, Берлин, Бергамо, Тревизо, Стокгольм и Лондон.

Ryanair объявила сегодня, что начала крупнейшую зимнюю кампанию в истории.

В начале февраля представители авиакомпании сообщили, что Ryanair прекратит полеты из Таллинна по семи маршрутам в конце марта из-за повышения аэропортных сборов и продолжит полеты только по восьми направлениям. В декабре Ryanair прекратила рейсы из Таллинна в Эдинбург и Ливерпуль.

По словам Калласте, в расписании зимних рейсов Таллиннского аэропорта по сравнению с прошлой зимой присутствуют следующие направления: Тенерифе, Лас-Пальмас, Малага, Анталия, Афины, Женева и Тампере. «Кроме того, в новом зимнем сезоне мы можем радоваться дополнительным рейсам по таким маршрутам, как Стамбул, Вильнюс, Осло, Мюнхен, Париж, Берлин и Амстердам», - сказала она.