СОРВАЛ ДЖЕКПОТ! ⟩ Просто купил билет в интернете: житель Эстонии выиграл в лотерею 474 760 евро

Выигрыш принес билет на два розыгрыша с двумя игровыми полями, купленный в интернете.

Прошлый выигрыш в Bingo loto состоялся 3 мая, тогда сумма выигрыша составила 615 639 90 евро. Выигрышный билет был куплен в Раквере, в киоске Põnkeskus, и победителем стала местная жительница.