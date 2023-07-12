СОРВАЛ ДЖЕКПОТ! ⟩ Просто купил билет в интернете: житель Эстонии выиграл в лотерею 474 760 евро

Rus.Postimees.eeЭстонияСОРВАЛ ДЖЕКПОТ! ⟩ Просто купил билет в интернете: житель Эстонии выиграл в лотерею 474 760 евроrus.postimees.ee12 июля 2023, 21:55Facebook TwitterComments Лотерейный билет Bingo Loto Фото: Elmo RiigСегодня в телепрограмме Suur lottokolmapäev был разыгран джекпот Bingo loto на сумму 474 760,40 евро. Выигрыш принес билет на два розыгрыша с двумя игровыми полями, купленный в интернете.Прошлый выигрыш в Bingo loto состоялся 3 мая, тогда сумма выигрыша составила 615 639 90 евро. Выигрышный билет был куплен в Раквере, в киоске Põnkeskus, и победителем стала местная жительница.Facebook TwitterComments Ключевые слова bingosuurЭстонияраквережитель эстонииeurojackpotсамая Pекомендуем