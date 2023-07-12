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СОРВАЛ ДЖЕКПОТ! ⟩ Просто купил билет в интернете: житель Эстонии выиграл в лотерею 474 760 евро

rus.postimees.ee
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Лотерейный билет Bingo Loto
Лотерейный билет Bingo Loto Фото: Elmo Riig

Сегодня в телепрограмме Suur lottokolmapäev был разыгран джекпот Bingo loto на сумму 474 760,40 евро. 

Выигрыш принес билет на два розыгрыша с двумя игровыми полями, купленный в интернете.

Прошлый выигрыш в Bingo loto состоялся 3 мая, тогда сумма выигрыша составила 615 639 90 евро. Выигрышный билет был куплен в Раквере, в киоске Põnkeskus, и победителем стала местная жительница.

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