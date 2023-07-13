Песня о друге ⟩ Ушел из жизни легендарный таллиннский музыкант

Трексон не является автором одного хита, как может показаться после просмотра основных мемориальных сюжетов о нем. У него был и, как ни странно, остается огромный потенциал из множества гениальных вещей, выросших из общемирового наследия рок-культуры. При этом они имеют непосредственное отношение к тому, что я продолжаю называть «таллиннским текстом 1980-2000 годов». У Трексона множество записей.

Может быть, теперь Трексона в интернете стало чуть больше. Но к тому моменту, когда несколько лет назад я выложил его подборку в соцсети «Вконтакте», не было почти ничего. Трексон начинал выпиливаться еще при жизни, пропадать из социума на годы. Но всегда легко возвращался, если хоть кто-то вспоминал о нем. Обычно такие мистические дела, как воскрешение, происходят ночью. Просто вдруг раз - и захотелось послушать Трексона. Я позвонил ему. Он не спал и запросто прислал мне около 60 своих вещей. Тогда я снова и уже прочно убедился в запоминаемости того, что сделал в своей жизни Валера.

«И Трексон такой молодой»: с Аллой Allaccess, минитур Pochemuza Chem, 2005. Фото: Santa Barbara Fest INC / Facebook

Конечно, эта жизнь была дорогой разочарований. Но Трексон прошел по ней достойно, несмотря на многочисленные потери - близких, друзей, здоровья и своей музыки. Я благодарен ему за дружбу, хотя он иногда произносил в мой адрес некоторое количество злых слов. Но Трексон был добрым человеком. Он больше делился, чем брал.