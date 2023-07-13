Три спортсмена из Эстонии прошли в финал чемпионата мира

Соревнования начались с забега на короткой дистанции, на которой каждая страна могла выставить по три мужчины и три женщины. В финал проходили по 15 лучших из каждого забега, в общей сложности 45 женщин и 45 мужчин.

От сборной Эстонии лучшее выступление показала Эвели Каасику, серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира по короткой дистанции. На дистанции 3,3 км она была второй, уступив лишь Ханне Лундберг из Швеции.

«Я сегодня выбирала только безопасные участки, ничего не срезала, поскольку целью было не рисковать, а провести уверенную и безошибочную дистанцию. В финале ландшафт будет более каменистым, а трасса как технически, так и физически – сложнее», - сказала Эвели Каазику.

Аннике Рихма, занявшей на квалификации 16-е место, до выхода в финал не хватило четырех секунд. Сигрид Рууль, стартовавшая третьей в эстонской команде, была 19-й, от места в финале ее отделяло 2,15 секунды.

В мужской гонке на 4,2 км в финал от эстонцев прошли Тимо Сильд, стартовавший десятым (+3,35), и Лаури Сильд (+4,56), стартовавший 13-м. Кристо Хайнманн был в квалификации 19-м (+7,38), до финала ему не хватило 1,24.

«У меня не было чрезмерного предстартового волнения, часть сегодняшнего ландшафта даже напомнила мне о моем родном Витипалу, где в 2017 году я участвовал в чемпионате мира по короткой дистанции. На нескольких этапах можно было обежать дороги, чем я и воспользовался. Обычную трассу на этом ЧМ я пропущу, потому что никогда не чувствовал себя хорошо в горах на высоте 2000 м. Полностью сконцентрируюсь на короткой дистанции», - сказал Тимо Сильд.

Финал чемпионата мира состоится в субботу.

На четверг запланирована тяжелейшая стандартная 14-километровая дистанция, где выступят эстонцы Кенни Кивикас, Уку-Лаур Тали и Кристо Хайнманн. Анника Рихма и Маргрет Циммерманн выйдут на старт на женской дистанции протяженностью 11 км.