Калле Рованперя: этап ЧМ в Эстонии – мой любимый. Нравится даже больше, чем ралли в Финляндии

В этом году этап чемпионата мира пройдет в Эстонии в четвертый раз. Хотя календарь на новый сезон еще не опубликован в полном объеме, дебют латышей уже предрешен. С большой долей вероятности это означает, что «Ралли Эстония» как минимум на один сезон выпадет из расписания гонок.

На самом первом, прошедшем в Эстонии этапе чемпионата мира, самым быстрым был Отть Тянак. В последние два года сильнейшим становился Рованперя. Он также является фаворитом и в этом сезоне – гонка стартует уже на следующей неделе.