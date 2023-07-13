Калле Рованперя: этап ЧМ в Эстонии – мой любимый. Нравится даже больше, чем ралли в Финляндии

Действующий чемпион мира по ралли Калле Рованперя признался, что исчезновение «Ралли Эстония» из календаря WRC сильно его расстроит.
В этом году этап чемпионата мира пройдет в Эстонии в четвертый раз. Хотя календарь на новый сезон еще не опубликован в полном объеме, дебют латышей уже предрешен. С большой долей вероятности это означает, что «Ралли Эстония» как минимум на один сезон выпадет из расписания гонок.
На самом первом, прошедшем в Эстонии этапе чемпионата мира, самым быстрым был Отть Тянак. В последние два года сильнейшим становился Рованперя. Он также является фаворитом и в этом сезоне – гонка стартует уже на следующей неделе.
«Я всегда говорил, что эстонский этап чемпионата мира — мое любимое ралли года. Мне оно нравится даже больше, чем ралли Финляндии. Так что да, надеюсь, Эстония тоже будет в календаре этапов чемпионата мира в будущем сезоне, иначе я расстроюсь», — сказал действующий чемпион в интервью порталу Autogenius.