Российские гонщики жалуются на бракованные американские детали: санкции не позволяют приобретать новое

«Хваленый усиленный американский ремень у нас лопнул через 30 километров. На ралли «Шелковый путь» потеряли время на этом, поскольку он оказался бракованным. Они, видимо, к нам в Россию сливают весь мусор, который в Америке нельзя использовать. Понятно же, что из России никто не приедет, не попросит гарантию», - приводит слова Карякина zn.ua.

Карякин также выразил сожаление смертью Олега Майорова:

«Он был единственным человеком, который хотел сделать что‑то российское. Если бы он продолжал свое дело, сейчас у нас были бы хорошие российские приборы и мы не были бы вынуждены пользоваться каким‑то западным мусором, которому уже 40 лет», – пожаловался Карякин.