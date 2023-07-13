Чт, 13.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Российские гонщики жалуются на бракованные американские детали: санкции не позволяют приобретать новое

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Snag Racing Team, в состав которой входит и Карякин, иллюстративное фото.
Snag Racing Team, в состав которой входит и Карякин, иллюстративное фото. Фото: Gigi Soldano

Известный российский гонщик Сергей Карякин заявил о том, что российские пилоты вынуждены пользоваться бракованными американскими деталями.

«Хваленый усиленный американский ремень у нас лопнул через 30 километров. На ралли «Шелковый путь» потеряли время на этом, поскольку он оказался бракованным. Они, видимо, к нам в Россию сливают весь мусор, который в Америке нельзя использовать. Понятно же, что из России никто не приедет, не попросит гарантию», - приводит слова Карякина zn.ua

Карякин также выразил сожаление смертью Олега Майорова:

«Он был единственным человеком, который хотел сделать что‑то российское. Если бы он продолжал свое дело, сейчас у нас были бы хорошие российские приборы и мы не были бы вынуждены пользоваться каким‑то западным мусором, которому уже 40 лет», – пожаловался Карякин.

Карякин является одним из самых известных российских автогонщиков. Карякин побеждал на престижном ралли Дакар-2017 в зачёте квадроциклов и становился серебряным призером Дакара- 2020 в классе Т3.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх