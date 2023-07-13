Известный российский гонщик Сергей Карякин заявил о том, что российские пилоты вынуждены пользоваться бракованными американскими деталями.
Российские гонщики жалуются на бракованные американские детали: санкции не позволяют приобретать новое
«Хваленый усиленный американский ремень у нас лопнул через 30 километров. На ралли «Шелковый путь» потеряли время на этом, поскольку он оказался бракованным. Они, видимо, к нам в Россию сливают весь мусор, который в Америке нельзя использовать. Понятно же, что из России никто не приедет, не попросит гарантию», - приводит слова Карякина zn.ua.
Карякин также выразил сожаление смертью Олега Майорова:
«Он был единственным человеком, который хотел сделать что‑то российское. Если бы он продолжал свое дело, сейчас у нас были бы хорошие российские приборы и мы не были бы вынуждены пользоваться каким‑то западным мусором, которому уже 40 лет», – пожаловался Карякин.
Карякин является одним из самых известных российских автогонщиков. Карякин побеждал на престижном ралли Дакар-2017 в зачёте квадроциклов и становился серебряным призером Дакара- 2020 в классе Т3.