То ли абсурд, то ли победа. Что получила Украина на саммите НАТО в Вильнюсе

Но не все так просто. Ведь остается открытым вопрос, что это за условия, упомянутые в итоговом коммюнике.

Само коммюнике ответа на этот вопрос не дает. Поэтому остается пространство для интерпретаций, и это пространство непозволительно широко для саммита, который должен был расставить все точки над і в отношениях между Украиной и НАТО.

С одной стороны, есть позиция Владимира Зеленского. Он на пресс-конференции по окончании саммита заявил, что воспринимает слово «условия» просто как окончание войны.

«В тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО… Я сегодня другого мнения не слышал», — сказал он.

С тем, что Украине членство в НАТО до окончания войны не светит, согласны и в Киеве, и на Западе. Вступи Украина в альянс сейчас — в состоянии войны с Россией оказалась бы 31 страна НАТО, а это никому из них не нужно.

С другой стороны, проблема состоит в том, что западные партнеры Киева, похоже, трактуют слово «условия» значительно шире, открыто говоря о том, что Украина не вступит в НАТО без проведения целого ряда реформ.

Что это за реформы, и кто должен сформулировать их конкретный список, — ясности мало. Поэтому западные чиновники делятся с журналистами скорее своими мыслями на этот счет, чем четкими и ясными формулировками.

Контекст Фото: BBC

Линия Фото: BBC