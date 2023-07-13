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Скоро об эстонской клубнике можно будет только мечтать? Площади выращивания стремительно сокращаются

rus.postimees.ee
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Выращенная на хуторе Лаари клубника. Иллюстративное фото.
Выращенная на хуторе Лаари клубника. Иллюстративное фото. Фото: Маргус Ансу.

Количество клубничных полей сокращается с каждым годом. По данным Департамента статистики, в этом году клубника будет выращиваться на 560 гектарах, что на 15% меньше, чем в прошлом году.

Кроме того, опубликованные вчера данные Департамента статистики свидетельствуют о том, что фермеры планируют пустить значительно большую долю, чем в предыдущие годы, зерновых и бобовых культур на корм. Другими словами, последствия засухи означают, что вырастить достойный урожай уже невозможно, а то, что уродилось, пойдет на корм скоту.

Если общая площадь сельскохозяйственных угодий в этом году, по предварительным данным, практически не изменилась, то площадь залежных земель, или парового поля, увеличилась в 2,5 раза.

По словам Эге Кирс, главного аналитика Департамента статистики, площадь зерновых культур, запланированных к уборке в этом году, на три процента меньше, чем в прошлом, или 351 200 га. Пшеница сократилась на пять процентов, ячмень - на четыре процента, овес - на три процента, а пшено - на 24 процента. Из 173 000 га пшеницы 85% приходится на озимую пшеницу. Площадь под яровой пшеницей сокращается из года в год.

В случае с некоторыми зерновыми культурами также наблюдается увеличение площадей. Площадь ржи на 28% больше, чем в прошлом году, и составляет 17 000 га, а площадь тритикале на 27% больше - 6500 га.

Посевы гороха увеличились, а полевых бобов и других бобовых - уменьшились. Общая площадь посевов рапса и репы сократилась на 12%.

Снижение посевных площадей многих культур компенсируется увеличением в 2,5 раза площади пашни, остающейся под паром в течение года. В то время как площадь зерновых культур, выращиваемых на зерно, сократилась, площадь зерновых и бобовых культур, планируемых к уборке на зеленую массу, увеличилась в 2,2 раза и достигла 24 200 га.

Площадь под овощами открытого грунта неуклонно сокращается с 2017 года. Предварительные данные на 2023 год показывают, что площадь посевов вновь сократилась: в этом году овощи открытого грунта будут выращиваться на площади 1550 га. Это на шесть процентов меньше, чем в прошлом году.

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