Из карманов налогоплательщиков: в одном из эстонских аэропортов за каждого пассажира приходится доплачивать 300 евро

«Кадри Симсон хочет, чтобы авиасообщение с Пярну улучшилось» - статью с таким названием опубликовала в 2015 году газета Keskerakonna hääletoru Pealinn. Суть статьи была ясна: Симсон и Центристская партия борются за то, чтобы Пярнуский аэропорт был реконструирован и стал пригодным для регулярных рейсов. Если министерство экономики и коммуникаций поначалу отнеслось к предложению равнодушно, то во время правления Юри Ратаса план был полностью реализован. Несмотря на то, что дела затянулись, к радости пярнуских предпринимателей и Симсон, которая сейчас работают в Европейской комиссии, аэропорт был готов к началу 2022 года. Из государственного бюджета было потрачено 18,5 миллионов евро, осталось лишь ждать пассажиров.