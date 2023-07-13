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Из карманов налогоплательщиков: в одном из эстонских аэропортов за каждого пассажира приходится доплачивать 300 евро

Карл-Роберт Пухм
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Между Пярну и Хельсинки летает 48-местный самолет ATR-42. Летает, потому что за него платят.
Между Пярну и Хельсинки летает 48-местный самолет ATR-42. Летает, потому что за него платят. Фото: Urmas Luik

Несмотря на то, что государство инвестировало в Пярнуский аэропорт около 20 миллионов евро для привлечения туристов, рейс до курортного города популярностью не пользуется. Однако аэропорту все равно приходится оплачивать счета и зарплаты, поэтому налогоплательщики вынуждены выплачивать субсидии со своего кармана - около 300 евро за пассажира.

«Кадри Симсон хочет, чтобы авиасообщение с Пярну улучшилось» - статью с таким названием опубликовала в 2015 году газета Keskerakonna hääletoru Pealinn. Суть статьи была ясна: Симсон и Центристская партия борются за то, чтобы Пярнуский аэропорт был реконструирован и стал пригодным для регулярных рейсов. Если министерство экономики и коммуникаций поначалу отнеслось к предложению равнодушно, то во время правления Юри Ратаса план был полностью реализован. Несмотря на то, что дела затянулись, к радости пярнуских предпринимателей и Симсон, которая сейчас работают в Европейской комиссии, аэропорт был готов к началу 2022 года. Из государственного бюджета было потрачено 18,5 миллионов евро, осталось лишь ждать пассажиров.

Связи исчезают

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