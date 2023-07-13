Из Юлемисте в Копли или Маарду? Elron рассматривает возможность создания новых линий

Elron рассматривает возможность использования существующих железных дорог в Таллинне и его окрестностях для открытия линий Юлемисте-Копли, Юлемисте-Виймси-Мийдуранна и нескольких аналогичных линий, сообщил член правления компании Мярт Эренпрейс в эфире Радио 2.
«Мы рассматривали и планировали такие линии, как Юлемисте-Копли, Юлемисте-Виймси-Мийдуранна, Маарду-Виймси, Кейла-Юлемисте, чтобы улучшить движение в Таллинне», - сказал Эренпрейс, отвечая на вопрос о новых линиях.
По словам Эренпрейса, для этих линий можно будет использовать рельсы, сохранившиеся со старых времен для грузовых перевозок.
Кроме того, Elron планирует построить недалеко от центра Таллинна терминал Кристийне, чтобы пассажирские поезда могли взаимодействовать с таллиннским общественным транспортом, рассказал Эренпрейс.