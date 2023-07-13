Из Юлемисте в Копли или Маарду? Elron рассматривает возможность создания новых линий

«Мы рассматривали и планировали такие линии, как Юлемисте-Копли, Юлемисте-Виймси-Мийдуранна, Маарду-Виймси, Кейла-Юлемисте, чтобы улучшить движение в Таллинне», - сказал Эренпрейс, отвечая на вопрос о новых линиях.

По словам Эренпрейса, для этих линий можно будет использовать рельсы, сохранившиеся со старых времен для грузовых перевозок.