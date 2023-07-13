Финансовая инспекция вынесла предписание компании Bondora

Оценка кредитоспособности является неотъемлемой частью ответственного кредитования, которая позволяет не выдавать кредиты людям, не способным их погасить, говорится в сообщении FI.

В ходе проверки Финансовая инспекция оценила соответствие методики оценки кредитоспособности Bondora и процедур ее реализации требованиям законодательства. В частности, инспекция проверила, как кредитор собирает информацию о потребителе и выдает ему кредит.