Финансовая инспекция вынесла предписание компании Bondora

Финансовая инспекция (FI) вынесла предписание компании Bondora AS за нарушения в оценке кредитоспособности потребителей и внутренних правил предоставления потребительских кредитов.
Оценка кредитоспособности является неотъемлемой частью ответственного кредитования, которая позволяет не выдавать кредиты людям, не способным их погасить, говорится в сообщении FI.
В ходе проверки Финансовая инспекция оценила соответствие методики оценки кредитоспособности Bondora и процедур ее реализации требованиям законодательства. В частности, инспекция проверила, как кредитор собирает информацию о потребителе и выдает ему кредит.
FI установила, что внутренние правила Bondora AS по оценке кредитоспособности потребителей не в полной мере соответствуют требованиям Закона о кредиторах и посредниках. Инспекция также обнаружила недостатки в оценке кредитоспособности. Инспекция потребовала устранить недостатки не позднее начала августа текущего года.