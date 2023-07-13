В июне умерло почти на 400 человек больше, чем родилось

Зарегистрировано три пары близнецов (одна пара мальчиков и две смешанные пары) и одна смешанное рождение тройняшек. 306 рождений зарегистрировано в Таллинне, Харьюмаа 129, на Хийу 9, в Ида-Вирумаа 62, в Йыгевамаа 16, в Ярвамаа 19, в Ляэнемаа 11,в Ляэне-Вирумаа 43, в Пыльвамаа 19, в Пярнумаа 61, в Рапламмаа 27, на Сааремаа 22, в Тартумаа 136, в Валгамаа 9, в Вильяндимаа 29 и 17 детей в Вырумаа.

В июне самыми популярными именами девочек были София (11) и Эмма (7), а также Алиса, Ленна и Оливия (по 6). Мальчиков чаще всего называли Марк (12), Арон и Оливер (по 7) и Йоханнес и Кевин (по 6).

В июне был заключен 661 брак, из них 46 нотариусами и 52 священнослужителями. Расторгнуто 180 браков. В июне прошлого года было заключены 684 брака и расторгнуты 168.

В июне зарегистрировано 1292 случая смерти, за аналогичный период прошлого года – 1392 случая.

Новое имя взяли 175 человек, из которых 35 сменили имя, 117 фамилию, а 23 и имя, и фамилию. Сменили фамилию 119 женщин и 56 мужчин. В прошлом году новое имя взяли 140 человек.