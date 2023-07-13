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Полиция Литвы начала расследование по возможной утечке документов саммита НАТО

BNS
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Вильнюс накануне саммита НАТО, 9 июля 2023 года
Вильнюс накануне саммита НАТО, 9 июля 2023 года Фото: DW

Полиция Литвы начала досудебное расследование возможной утечки данных, когда хакеры начали публиковать в социальных сетях информацию, связанную с организацией Вильнюсского саммита НАТО.

«Бюро Криминальной полиции Литвы начало досудебное расследование, сотрудничая со всеми учреждениями, ответственными за кибербезопасность», - подтвердили BNS в четверг в Департаменте полиции.

«На данном этапе расследования никакие дополнительные детали не разглашаются», - заявили в полиции. 

В среду социальная сеть Telegram сообщила, что хакеры под ником «Из России с любовью» получили доступ к закрытым данным организаторов саммита НАТО о безопасности мероприятия, узнали имена ответственных за него чиновников, маршруты движения делегаций, используемые системы безопасности и тому подобное.

Среди документов, подлинность которых пока не подтверждена властями, около 30 документов с указанием конкретных гостиниц, где останавливались главы государств и делегаций, время прибытия в аэропорты, имена и фамилии охранников, типы их оружия и характеристики средств связи.

Также были обнародованы имена снайперов подразделения спецопераций литовской полиции Aras, опубликованы протоколы заседаний группы безопасности в рамках подготовки к саммиту, а в это время планировались решения по ограничению воздушного пространства, перевозки, транзита России и Беларуси.

В среду же Департамент госбезопасности сообщил, что расследует инцидент.

В четверг утром министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что утечка информации, связанной с организацией саммита НАТО в Вильнюсе, не помешала проведению мероприятия, такая атака была вполне вероятна, а преданные гласности данные не являются секретной информацией НАТО.

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