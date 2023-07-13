Март Раудсаар возглавит редакцию мнений Postimees

По словам Раудсаара, рубрика редакционного мнения в Postimees как в печатном, так и в электронном виде, несомненно, является одной из самых важных и авторитетных площадок для выражения общественного мнения в Эстонии, она хорошо развита, и он хочет продолжать ту же линию. «Я рад заняться работой, с помощью которой я смогу продолжить защищать свободу слова и свободу прессы», - сказал Раудсаар. В 2020-2021 годах Раудсаар сам был главным редактором Postimees.