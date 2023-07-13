Март Раудсаар возглавит редакцию мнений Postimees

Известный эстонский журналист Март Раудсаар с начала августа возглавит редакцию мнений одной из старейших газет Эстонии Postimees. Нынешний редактор рубрики мнений Мартин Эхала продолжит работать в Postimees в меньшем объеме и посвятит себя новым задачам
По словам Раудсаара, рубрика редакционного мнения в Postimees как в печатном, так и в электронном виде, несомненно, является одной из самых важных и авторитетных площадок для выражения общественного мнения в Эстонии, она хорошо развита, и он хочет продолжать ту же линию. «Я рад заняться работой, с помощью которой я смогу продолжить защищать свободу слова и свободу прессы», - сказал Раудсаар. В 2020-2021 годах Раудсаар сам был главным редактором Postimees.
Март Раудсаар изучал журналистику в Тартуском университете в 1992–1996 годах и получил степень магистра в области медиа в Университете Осло в 1998–2000 годах. В 2001–2010 годах Раудсаар был преподавателем Института журналистики и коммуникаций Тартуского университета, а с осени 2011 по 2017 год работал в Таллиннском университете.
Раудсаар также был исполнительным директором Эстонского Медиасоюза и членом совета News Media Europe - зонтичной организации европейских издателей. В связи с началом работы в Postimees Раудсаар покинет пост руководителя издательства Рийгикогу.