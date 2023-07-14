Фотография – дело тонкое. Даже нам самим трудно бывает выбрать лучший кадр, что говорить о спортсменах, которые часто оказываются жертвами фотографов. В итоге общественность видит кадры, которым сам герой публикации совсем не рад.

Напряженная мимика, некорректная поза, неловкий момент, неудачный ракурс – если в каких-то видах спорта это практически не имеет значения – согласитесь, вряд ли кого-то волнует выражение лица гонщика в машине или его лишний килограмм, то такие дисциплины, как, например, гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание или же теннис требуют при съемках особой деликатности.