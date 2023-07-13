Правительство не поддержало предложенные EKRE налоговые поправки

В частности, фракция EKRE в Рийгикогу инициировала, среди прочего, законопроект с целью временно возложить на банки, действующие в Эстонии, повышенные налоговые обязательства с прибыли, возникшей в результате резкого повышения процентных ставок, сообщила пресс-служба правительства.

Другие поправки касались изменения ставок подоходного налога физического лица и нерезидентов, увеличения верхней ставки необлагаемой налогом компенсации расходов работника на личный автомобиль, увеличения перечисления подоходного налога в бюджет подразделений местного самоуправления, а также снижения до 330 евро ставки акцизного налога на каждые 1000 килограммов сланцевого масла.