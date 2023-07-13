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Правительство не поддержало предложенные EKRE налоговые поправки

BNS
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Март Вырклаэв.
Март Вырклаэв. Фото: Jürgen Randma/riigikantselei

Правительство на заседании в четверг не поддержало целый ряд налоговых поправок, инициированных фракцией Консервативной народной партии (EKRE) и ее членами. Всего было рассмотрено 20 законопроектов, инициированных оппозиционной партией.

В частности, фракция EKRE в Рийгикогу инициировала, среди прочего, законопроект с целью временно возложить на банки, действующие в Эстонии, повышенные налоговые обязательства с прибыли, возникшей в результате резкого повышения процентных ставок, сообщила пресс-служба правительства.

Другие поправки касались изменения ставок подоходного налога физического лица и нерезидентов, увеличения верхней ставки необлагаемой налогом компенсации расходов работника на личный автомобиль, увеличения перечисления подоходного налога в бюджет подразделений местного самоуправления, а также снижения до 330 евро ставки акцизного налога на каждые 1000 килограммов сланцевого масла.

Министр финансов Март Вырклаэв предложил правительству не поддерживать законопроекты. На заседании в четверг правительство поддержало позицию министра финансов и отклонило все 20 законопроектов.

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