Годами одно и то же - летом на некоторое время у жителей Нарвы пропадает горячая вода. Веселье то еще - тазики, чайнички, кастрюльки... Rus.Postimees решил разузнать, почему в 2023 году XXI века люди в Нарве все еще вынуждены чувствовать себя как в средние века.
Страдающее Средневековье: почему Нарва все еще остается без горячей воды и как с этим справляются местные
К отключению горячей воды привыкли все и уже давно. Тот факт, что с 17 по 21 июля нарвитянам придется задорно изловчаться при желании принять ванну, никого не удивил. Мы решили обратиться в АО Narva Soojusvõrk и разузнать, куда и почему на несколько дней ежегодно пропадает горячая вода.
«Каждый год AS Narva Soojusvõrk проводит проверку теплотрасс на прочность и плотность повышенным давлением, это является обыкновенной технической необходимостью и эффективным способом выявить скрытые дефекты. Ведь аварию лучше предотвратить, чем столкнуться с ней в самый разгар отопительного сезона», - объясняет руководитель предприятия Narva Soojusvõrk Павел Рушелюк.
И ведь не поспоришь. К тому же, что такое четыре дня по сравнению с неделями без горячей воды, которые были нормой в прошлом десятилетии?
«Нам удалось сократить период летнего ремонта теплосети благодаря использованию резервных связей и оптимизации работ по устранению дефектов. Гидравлические испытания на теплосетях были максимально синхронизированы с плановыми профилактическими работами у производителя теплоэнергии AS Enefit Power», - пояснил Рушелюк.
Однако в городе с централизованной системой теплоснабжения при отсутствии резервирования полностью отказаться от отключения горячей воды вряд ли когда-нибудь будет возможно. И дело тут вовсе не в средневековых технологиях.
«Дальнейшая минимизации сроков отключения горячего водоснабжения возможна при наличии необходимых резервных мощностей для переключения источника выработки теплоэнергии. Но даже при наличии этих самых мощностей, горячее водоснабжение ограничивается на период проведения гидравлических испытаний, которые в среднем занимают один-два дня», - сказал Павел Рушелюк, пояснив, что это все скажется на конечном ценнике для потребителя.
Также Павел Рушелюк добавил, что Narva Soojusvõrk делает все возможное, чтобы сократить время отключения горячей воды, например, заодно с испытаниями проводит другие работы, которые в дальнейшем помогут не повторять отключений.
В этом году, по словам Павла Рушелюка, будут проведены работы для поддержания надежности сети: будут заменены аварийные места и участки. Трубы теплотрасс, проходящие под дорогами, часто страдают из-за внешней коррозии. Из-за больших механических нагрузок бетонные перекрытия каналов повреждаются, и дождевая вода свободно проникает в каналы и вызывает коррозию труб. Поэтому в течение четырех дней будет заменена часть теплотрассы, пересекающей шоссе по ул. Кересе.
Rus.Postimees решил узнать у нарвитян, привыкли ли они к такому положению вещей и как спасаются в этот непростой период.
«Что как? В тазик из чайничка воды налью, посуду помою. Потом еще подогрею, если что-то надо. Неудобно это, но делать что? Привыкли», - говорит пенсионерка Тамара. По ее словам, лучше помучиться немного, но быть уверенным, что проблема не возникнет в неподходящий момент.
«А меня прямо бесит! Я спортом занимаюсь, мне ребенка нужно мыть, голову, собаке лапы. И тут четыре дня куча возни. Но, хотя бы теперь четыре. Я до сих пор помню, как мы по несколько недель мучились», - делится своими мыслями нарвитянка Юлия.
«Я считаю, что правильно все. Надо чинить - значит, надо. Все это недолго и можно потерпеть», - говорит пенсионер Евгений. Евгений спокойно относится к неудобствам еще и по той причине, что сам моржует уже не первый год, и для него умываться холодной водой - все равно, что горячей.