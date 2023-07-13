Страдающее Средневековье: почему Нарва все еще остается без горячей воды и как с этим справляются местные

Также Павел Рушелюк добавил, что Narva Soojusvõrk делает все возможное, чтобы сократить время отключения горячей воды, например, заодно с испытаниями проводит другие работы, которые в дальнейшем помогут не повторять отключений.

В этом году, по словам Павла Рушелюка, будут проведены работы для поддержания надежности сети: будут заменены аварийные места и участки. Трубы теплотрасс, проходящие под дорогами, часто страдают из-за внешней коррозии. Из-за больших механических нагрузок бетонные перекрытия каналов повреждаются, и дождевая вода свободно проникает в каналы и вызывает коррозию труб. Поэтому в течение четырех дней будет заменена часть теплотрассы, пересекающей шоссе по ул. Кересе.

Rus.Postimees решил узнать у нарвитян, привыкли ли они к такому положению вещей и как спасаются в этот непростой период.

«Что как? В тазик из чайничка воды налью, посуду помою. Потом еще подогрею, если что-то надо. Неудобно это, но делать что? Привыкли», - говорит пенсионерка Тамара. По ее словам, лучше помучиться немного, но быть уверенным, что проблема не возникнет в неподходящий момент.

«А меня прямо бесит! Я спортом занимаюсь, мне ребенка нужно мыть, голову, собаке лапы. И тут четыре дня куча возни. Но, хотя бы теперь четыре. Я до сих пор помню, как мы по несколько недель мучились», - делится своими мыслями нарвитянка Юлия.