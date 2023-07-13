Навального заставили сто дней подряд слушать одно и то же обращение Путина

Согласно заявлениям адвокатов Навального, тюремные надзиратели уже несколько месяцев подряд проигрывают российскому оппозиционеру послание Владимира Путина к Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года, где он представил обзор ситуации в стране.

В письме ФСИН, опубликованном в социальных сетях Навального, говорится, что речь Путина необходима в целях формирования у осужденных правопослушного поведения, уважительного отношения к обществу, труду, нормам и правилам человеческого поведения.

Когда Навальный поинтересовался у тюремных надзирателей, не надоела ли им самим эта речь, те ответили, что пока не появится новое обращение Путина, старое будет звучать каждый ветер. Новое послание президента РФ случится не раньше следующего года.

В своем двухчасовом выступлении Путин в числе прочего заявил, что Кремль был вынужден вторгнуться в Украину, поскольку в противном случае был бы приведен в действие план Запада по уничтожению России.

Навальный, разоблачавший коррупцию российских чиновников и проводивший антикремлевские протесты, был арестован в 2021 году вскоре после возвращения из Германии, где он был госпитализирован после отравления нервно-паралитическим газом.