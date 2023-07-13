КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ НАТО в Вильнюсе: недосягаемые ожидания и разочарования в поддержке Украины

Еще одна очевидная опасность связана с выводами, которые Кремль может сделать для себя. Если главным препятствием для членства Украины является то, что страна находится в состоянии войны, Кремль сделает вывод, что война с Украиной не должна заканчиваться. Однако для Украины окончанием войны является освобождение всей территории, в том числе и Крыма.

Четкий план присоединения Украины, который некоторые союзники считали рискованным, мог бы более активно давить на Москву в отношении внутренних изменений. Отсутствие же плана может также возродить различные неполные инициативы по установлению мира на середине пути, в этом случае соблазняя Украину членством в НАТО.

Интерпретация Вильнюсского коммюнике не должна зацикливаться на выводе о том, что выход из войны является единственным и главным условием вступления Украины в НАТО. Прямо об этом сказано не было.

В этом вопросе нельзя забывать то, что иногда называют «вторым фронтом» войны. Другими словами, Украине необходимо преодолеть коррупцию и ранее глубоко укоренившуюся агентуру влияния в Москве. Необходимы серьезные реформы. Пока победа в войне затягивается, успех на «втором фронте» может стать весомым аргументом для вступления в НАТО.