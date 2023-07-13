КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ НАТО в Вильнюсе: недосягаемые ожидания и разочарования в поддержке Украины

В итоговом коммюнике недостаточно конкретно затрагиваются перспективы вступления Украины в НАТО, оставляя эту тему неопределенной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине мощный позитивный сигнал, но пришло то, чего все ожидали. «Украине будет предложено присоединиться к альянсу, если союзники согласятся и будут выполнены условия. Безопасность Украины очень важна для союзников и альянса».
Не осталось незамеченным, что у союзников были разные позиции и возник острый спор по поводу окончательной формулировки. Украине тут же была обещана мощная помощь от стран G7 в качестве компенсации, которая обеспечивает «защиту повсюду на суше, в воздухе и на море», как заявил президент США Джо Байден.
Первой реакцией президента Украины Владимира Зеленского было то, что обещания G7 не заменяют членство в НАТО. Однако он назвал обещание G7 «победой безопасности Украины» и сказал, что Украина станет членом НАТО после победы в войне.
Таким образом, НАТО сохраняет стремление избежать прямого военного конфликта с Россией, однако и военная помощь западных стран Украине продолжается. Саммит не принес никаких неожиданностей, но и президент Украины не вернется из Вильнюса с пустыми руками.
Если главным препятствием для членства Украины является то, что страна находится в состоянии войны, Кремль делает вывод, что война с Украиной не должна заканчиваться.
Сейчас важно, чтобы за сообщением о поддержке последовали быстрые практические действия. В противном случае для украинского общества и бойцов, воюющих на фронте, прозвучит неутешительный сигнал о том, что «нас по-прежнему не хотят видеть в НАТО». Такое разочарование в западных союзниках определенно не нужно.