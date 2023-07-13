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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ НАТО в Вильнюсе: недосягаемые ожидания и разочарования в поддержке Украины

rus.postimees.ee
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Члены G7 слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским (в центре справа) во время выступления на пресс-конференции во время саммита НАТО в Вильнюсе, Литва, среда, 12 июля 2023 г.
Члены G7 слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским (в центре справа) во время выступления на пресс-конференции во время саммита НАТО в Вильнюсе, Литва, среда, 12 июля 2023 г. Фото: Pavel Golovkin/AP
  • Вместо членства в НАТО в виде компенсации Украине была обещана мощная помощь со стороны стран G7
  • Владимир Зеленский заявил, что обещания G7 не заменяют членства в НАТО
  • Сейчас необходимо сделать все, чтобы украинцы не разочаровались в своих западных союзниках

«‎Если саммит НАТО в Вильнюсе не увенчается успехом, он может быть, по крайней мере, полезен»‎, – написал несколько дней назад аналитик и бывший посол Польши в Эстонии Томаш Хлонь. Действительно, никто из участников не чувствовал себя особенно воодушевленным в конце встречи.

В итоговом коммюнике недостаточно конкретно затрагиваются перспективы вступления Украины в НАТО, оставляя эту тему неопределенной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине мощный позитивный сигнал, но пришло то, чего все ожидали. «Украине будет предложено присоединиться к альянсу, если союзники согласятся и будут выполнены условия. Безопасность Украины очень важна для союзников и альянса».

Не осталось незамеченным, что у союзников были разные позиции и возник острый спор по поводу окончательной формулировки. Украине тут же была обещана мощная помощь от стран G7 в качестве компенсации, которая обеспечивает «защиту повсюду на суше, в воздухе и на море», как заявил президент США Джо Байден.

Первой реакцией президента Украины Владимира Зеленского было то, что обещания G7 не заменяют членство в НАТО. Однако он назвал обещание G7 «победой безопасности Украины» и сказал, что Украина станет членом НАТО после победы в войне.

Таким образом, НАТО сохраняет стремление избежать прямого военного конфликта с Россией, однако и военная помощь западных стран Украине продолжается. Саммит не принес никаких неожиданностей, но и президент Украины не вернется из Вильнюса с пустыми руками.

Если главным препятствием для членства Украины является то, что страна находится в состоянии войны, Кремль делает вывод, что война с Украиной не должна заканчиваться.

Сейчас важно, чтобы за сообщением о поддержке последовали быстрые практические действия. В противном случае для украинского общества и бойцов, воюющих на фронте, прозвучит неутешительный сигнал о том, что «нас по-прежнему не хотят видеть в НАТО». Такое разочарование в западных союзниках определенно не нужно.

Еще одна очевидная опасность связана с выводами, которые Кремль может сделать для себя. Если главным препятствием для членства Украины является то, что страна находится в состоянии войны, Кремль сделает вывод, что война с Украиной не должна заканчиваться. Однако для Украины окончанием войны является освобождение всей территории, в том числе и Крыма.

Четкий план присоединения Украины, который некоторые союзники считали рискованным, мог бы более активно давить на Москву в отношении внутренних изменений. Отсутствие же плана может также возродить различные неполные инициативы по установлению мира на середине пути, в этом случае соблазняя Украину членством в НАТО.

Интерпретация Вильнюсского коммюнике не должна зацикливаться на выводе о том, что выход из войны является единственным и главным условием вступления Украины в НАТО. Прямо об этом сказано не было.

В этом вопросе нельзя забывать то, что иногда называют «вторым фронтом» войны. Другими словами, Украине необходимо преодолеть коррупцию и ранее глубоко укоренившуюся агентуру влияния в Москве. Необходимы серьезные реформы. Пока победа в войне затягивается, успех на «втором фронте» может стать весомым аргументом для вступления в НАТО.

На всех уровнях Эстония в Вильнюсе стремилась к более сильной и однозначной поддержке Украины. Однако не стоит рассматривать результаты саммита как настоящий провал. Эта ситуации лишь указывает на то, что впереди много работы и усилий. Отсюда теперь предстоит двигаться вперед быстро, не оглядываясь назад.

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