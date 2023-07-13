Новый мятеж в России? Генерал обещает мстить после снятия с командования армией

Поздно вечером 12 июля депутат Государственной Думы РФ, отставной генерал российской армии Андрей Гурулев , который в прошлом лично участвовал в различных военных операция Москвы, в том числе на Донбассе в 2014 году, где работал вместе с наемниками ЧВК «Вагнер», опубликовал в своем Telegram-канале аудиозапись с обращением командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС России, генерал-майора Ивана Попова к подчиненным. Обращаясь к своим солдатам «мои любимые гладиаторы», генерал Попов рассказывает, что он был отстранен от командования армией за то, что жестко поговорил с вышестоящим начальством о положении на фронте в Запорожской области Украины.

«Меня вывели из распоряжения, отстранили от должности 〈…〉, возникла сложная ситуация со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых, не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии. И по боевой работе, и по обеспечению.