Новый мятеж в России? Генерал обещает мстить после снятия с командования армией

Командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов отказывается уходить с фронта после внезапного увольнения, заявляя, что российских солдат «ударил с тыла старший начальник». При этом генерал называет себя «Спартаком», а солдат своей армии «гладиаторами».
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Экспертный анализ
Поздно вечером 12 июля депутат Государственной Думы РФ, отставной генерал российской армии Андрей Гурулев, который в прошлом лично участвовал в различных военных операция Москвы, в том числе на Донбассе в 2014 году, где работал вместе с наемниками ЧВК «Вагнер», опубликовал в своем Telegram-канале аудиозапись с обращением командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС России, генерал-майора Ивана Попова к подчиненным. Обращаясь к своим солдатам «мои любимые гладиаторы», генерал Попов рассказывает, что он был отстранен от командования армией за то, что жестко поговорил с вышестоящим начальством о положении на фронте в Запорожской области Украины.