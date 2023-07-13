Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в июне

Зарегистрированы три пары близнецов (одна пара мальчиков и две смешанные пары), а также одно смешанное рождение тройняшек. В Таллинне зарегистрировано 306 рождений, в Харьюмаа - 129, на Хийумаа - девять, в Ида-Вирумаа - 62, в Йыгевамаа - 16, в Ярвамаа - 19, в Ляэнемаа - 11,в Ляэне-Вирумаа - 43, в Пылвамаа - 19, в Пярнумаа - 61, в Рапламмаа - 27, на Сааремаа - 22, в Тартумаа - 136, в Валгамаа - девять, в Вильяндимаа -и 29 и в Вырумаа – 17.

В июне самыми популярными именами девочек были София (11) и Эмма (семь), а также Алиса, Ленна и Оливия (по шесть). Мальчиков чаще всего называли Марк (12), Арон и Оливер (по семь) и Йоханнес и Кевин (по шесть).

В июне был заключен 661 брак, из них 46 нотариусами и 52 священнослужителями. Расторгнуто 180 браков. В июне прошлого года было заключены 684 брака и расторгнуты 168.

В июне зарегистрировано 1292 случая смерти, за аналогичный период прошлого года - 1392 случая.

Новое имя взяли 175 человек, из которых 35 сменили имя, 117 фамилию, а 23 и имя, и фамилию. Сменили фамилию 119 женщин и 56 мужчин. В прошлом году новое имя взяли 140 человек.