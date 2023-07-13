Европарламент об Украине: ЕС сделает то, что не сделала НАТО

На саммите НАТО не прозвучало конкретики, на которую так надеялись украинцы, поэтому главная задача ЕС сейчас - не повторить ошибку союзников. Такое мнение высказали депутаты Европарламента в среду, 12 июля, в ходе дебатов, посвященных Украине и российскому вторжению.

«Мы должны направить Путину четкий сигнал»

Саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе должен был исправить историческую ошибку саммита 2008 года в Бухаресте, но вместо этого стал разочарованием, заявила глава подкомитета Европарламента по обороне и безопасности француженка Натали Луазо. «Как будто некоторые и правда не понимают, что альянс переживает исторический момент, - с укором сказала она. - Но Украина вступит в НАТО - теперь это уже вопрос времени, а не принципа». Евродепутат назвала украинскую армию самой боеспособной и закаленной в боях армией в Европе и призвала ЕС существенно усилить и ускорить поддержку Киева во имя мира, стабильности и безопасности на континенте.