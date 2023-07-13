Опрос: менее 30% русскоязычных семей Латвии поддерживают Украину

Радикальных изменений нет, «глаза не открылись». Хотя рейтинг Путина среди русских упал еще ниже, даже после года кровавой войны и тысяч жертв латвийское общество по-прежнему придерживается совершенно противоположных оценок войны, пишет издание Ir.

Среди латышскоязычных семей Украину поддерживают 78%, а среди русскоязычных – только 27%. В смешанных семьях поддержка Украины за год даже значительно снизилась (с 45 до 32 процентов) и аналогичная тенденция выявляется по многим вопросам – респонденты, говорящие в семье на обоих языках, чаще приближаются к позиции русскоязычных.

Единственная тема, по которой во всех трех группах существует твердый консенсус - это что отношение латышей к русскоязычному населению Латвии ухудшилось после российского вторжения в Украину. Год назад считалось больше 40%, а сейчас – больше 60%. Такие данные были получены в ходе масштабного исследования SKDS по заказу Фонда Фридриха Эберта, в ходе которого в апреле было опрошено более двух тысяч респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.