Опрос: менее 30% русскоязычных семей Латвии поддерживают Украину

Как изменилась в этом году оценка латвийскими русскоязычными войны России в Украине, Путина и возможности этнических конфликтов в Латвии?
Радикальных изменений нет, «глаза не открылись». Хотя рейтинг Путина среди русских упал еще ниже, даже после года кровавой войны и тысяч жертв латвийское общество по-прежнему придерживается совершенно противоположных оценок войны, пишет издание Ir.
Среди латышскоязычных семей Украину поддерживают 78%, а среди русскоязычных – только 27%. В смешанных семьях поддержка Украины за год даже значительно снизилась (с 45 до 32 процентов) и аналогичная тенденция выявляется по многим вопросам – респонденты, говорящие в семье на обоих языках, чаще приближаются к позиции русскоязычных.
Единственная тема, по которой во всех трех группах существует твердый консенсус - это что отношение латышей к русскоязычному населению Латвии ухудшилось после российского вторжения в Украину. Год назад считалось больше 40%, а сейчас – больше 60%. Такие данные были получены в ходе масштабного исследования SKDS по заказу Фонда Фридриха Эберта, в ходе которого в апреле было опрошено более двух тысяч респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.
«Удивительно, что ничего особенно не изменилось», - говорит Рейнхардт Крум, глава Фонда Эберта в странах Балтии, в интервью Ir. По его словам, русские в Латвии за последний год столкнулись с тремя большими проблемами - война в Украине, реакция на нее Латвии, а также политическое отдаление России от Европы. Он признает, что с этим сложно справиться, но данные показывают, что русскоязычные либо не хотят этим заниматься, либо все еще ощущают сильную связь с Россией.
В результате этнический разрыв мнений в Латвии не сокращается.
«У нас нет рекомендаций, что делать. Однако такая ситуация является вызовом для безопасности Латвии, а следовательно, и для безопасности Европы и НАТО, поэтому мы хотели бы это отметить», - заявил Крум.
Война еще продолжается, но поляризация в латвийском обществе даже усиливается, так как мнения в смешанных семьях склоняются в сторону русскоязычных - поддержка членства Латвии в НАТО и в ЕС, а также приема украинских беженцев и санкций против России уменьшилась, зато выросло беспокойство по поводу этнических конфликтов и возрождения фашизма в Латвии.
Как объяснить эту тенденцию? Крум допускает, что это может быть психологическая реакция на внутриполитическую реакцию Латвии на войну: «Если вы решили снести памятники, они решили подчеркнуть свою русскость». При этом Крум признает, что аргументов для оправдания войны нет, поэтому суждения выходят за рамки рациональных соображений. 50% русских по-прежнему считают, что интересам Латвии лучше всего отвечало бы более тесное сотрудничество как с Россией, так и с Западом. Среди латышей эту позицию разделяют 14% опрошенных.
Однако в качестве обнадеживающего факта Крум упоминает молодое поколение, где этнический раскол не столь глубок.
Например, большинство молодых людей из русскоязычных и смешанных семей положительно оценивают членство Латвии в ЕС, среди них гораздо выше поддержка Украины (48% по сравнению с 27% в русских семьях в целом), и они гораздо меньше обеспокоены сносом советских памятников в Латвии.