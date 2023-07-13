Правительство вводит чрезвычайное положение в сельском хозяйстве

Министр здоровья и труда Рийна Сиккут заявила на правительственной пресс-конференции, что это не означает, что меры поддержки будут реализованы, но облегчит ситуацию для фермеров.

Центральный союз хуторян Эстонии, Эстонская аграрно-торговая палата, Эстонское общество животноводов мясного скота, Эстонская ассоциация садоводства, Эстонская ассоциация животноводов и НКО «Молодые хуторяне Эстонии» во вторник обратились к премьер-министру Кае Каллас с призывом поддержать объявление чрезвычайного положения в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Об этом авторы обращения сообщили, отметив, что правительство примет решение о введении чрезвычайного положения в четверг на этой неделе.

Представители аграрного сектора подчеркнули, что из-за весенних заморозков и засухи в сельском хозяйстве Эстонии возникла серьезная ситуация, угрожающая урожаю этого года. Дожди последних недель не смогли исправить ситуацию, потому что фаза роста, закладывающая основу для хорошего урожая растений, уже прошла, либо семена вообще не взошли.