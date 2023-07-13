Чт, 13.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

На чемпионате Европе Пиппи Лотта Энок установила два личных рекорда

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Пиппи Лотта Энок.
Пиппи Лотта Энок. Фото: Facebook @OUTrackandXC

В финском Ээспоо на этой неделе проходит чемпионате Европы по легкой атлетике U23. В числе участников и эстонка, занимающаяся семиборьем, Пиппи Лотта Энок.

Энок хорошо начала семиборье, установив на стометровке с барьерами личный рекорд. Прямую она преодолела за 14,05, улучшив свой результат на четыре сотых секунды.

Победительницей забега стала финка Вильма Италинна (13,39).

Во второй дисциплине – прыжках в высоту – наша девушка также установила личный рекорд – во второй попытке она преодолела высоту 1.77.

Конкурентки Энок тоже не отставали. На соревнованиях особенно отличилась Софи Доктер (прыжки в высоту), она преодолела отметку 1.82, а затем и 1.89.

Сага Ванинен в этот раз ограничилась отметкой 1.77 (1.80 в рекордной серии), Кристине Блажевица 1.71 (1.76 в рекордной серии) и Эдита Бельска 1.68 (1.80 в рекордной серии).

По итогам набранных в обеих дисциплинах баллов Энок занимает четвертое место. Ее опережают Доктер, Ваннинен и швейцарка Кэтлин Адель.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх