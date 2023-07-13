На чемпионате Европе Пиппи Лотта Энок установила два личных рекорда

Энок хорошо начала семиборье, установив на стометровке с барьерами личный рекорд. Прямую она преодолела за 14,05, улучшив свой результат на четыре сотых секунды.

Победительницей забега стала финка Вильма Италинна (13,39).

Во второй дисциплине – прыжках в высоту – наша девушка также установила личный рекорд – во второй попытке она преодолела высоту 1.77.

Конкурентки Энок тоже не отставали. На соревнованиях особенно отличилась Софи Доктер (прыжки в высоту), она преодолела отметку 1.82, а затем и 1.89.

Сага Ванинен в этот раз ограничилась отметкой 1.77 (1.80 в рекордной серии), Кристине Блажевица 1.71 (1.76 в рекордной серии) и Эдита Бельска 1.68 (1.80 в рекордной серии).