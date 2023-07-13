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Катри Райк подумывает о переводе своей новой книги на русский, но есть и трудности

Rus.Postimees
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Катри Райк.
Катри Райк. Фото: Eero Vabamägi

Мэр Нарвы Катри Райк подумывает о переводе на русский язык своей новой книги «Моя Нарва. 10 лет спустя», сообщает Rus.ERR.

«Многие думают, что в Эстонии очень легко перевести книгу с эстонского языка на русский, но это не так. В моей книге достаточно много игры слов, довольно много самоиронии», - рассказала Райк, добавив, что перевести ее будет не очень легко.

«Когда я найду хорошего переводчика и договорюсь с издательством, тогда будет и перевод. Скорее всего, это может произойти в конце года», - добавила она.

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