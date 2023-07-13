Катри Райк подумывает о переводе своей новой книги на русский, но есть и трудности

Мэр Нарвы Катри Райк подумывает о переводе на русский язык своей новой книги «Моя Нарва. 10 лет спустя», сообщает Rus.ERR.
«Многие думают, что в Эстонии очень легко перевести книгу с эстонского языка на русский, но это не так. В моей книге достаточно много игры слов, довольно много самоиронии», - рассказала Райк, добавив, что перевести ее будет не очень легко.
«Когда я найду хорошего переводчика и договорюсь с издательством, тогда будет и перевод. Скорее всего, это может произойти в конце года», - добавила она.