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Мужчине, неоднократно уличенному в вождении в нетрезвом виде, придется поработать на благо общества

Сийм Михайлов
, журналист
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Фото: Sille Annuk

Вируский уездный суд признал Ахти Арбонена виновным в повторном вождении в нетрезвом виде. В последний раз тот был пойман пьяным за рулем в деревне Имасту в волости Тапа.

Арбонен был задержан 13 июня в деревне Имасту в волости Тапа с уровнем алкоголя в крови 2,24 промилле. Он был приговорен к полутора годам лишения свободы, которые были заменены на 538 часов общественных работ.

Кроме того, Арбонену придется посетить психотерапевта или психиатра, чтобы установить степень его расстройства, связанного с употреблением алкоголя.

В качестве дополнительного наказания он был лишен права управления автомобилем на пять месяцев.

Арбонену придется оплатить более 650 евро судебных издержек.

В 2020 году он уже был осужден за вождение в нетрезвом виде. Тогда в его крови было обнаружено более двух промилле. За это он был приговорен к шести месяцам лишения свободы условно с полуторагодичным испытательным сроком.

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