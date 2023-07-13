Мужчине, неоднократно уличенному в вождении в нетрезвом виде, придется поработать на благо общества

Арбонен был задержан 13 июня в деревне Имасту в волости Тапа с уровнем алкоголя в крови 2,24 промилле. Он был приговорен к полутора годам лишения свободы, которые были заменены на 538 часов общественных работ.

Кроме того, Арбонену придется посетить психотерапевта или психиатра, чтобы установить степень его расстройства, связанного с употреблением алкоголя.

В качестве дополнительного наказания он был лишен права управления автомобилем на пять месяцев.

Арбонену придется оплатить более 650 евро судебных издержек.