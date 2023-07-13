Мужчине, неоднократно уличенному в вождении в нетрезвом виде, придется поработать на благо общества

Вируский уездный суд признал Ахти Арбонена виновным в повторном вождении в нетрезвом виде. В последний раз тот был пойман пьяным за рулем в деревне Имасту в волости Тапа.
Арбонен был задержан 13 июня в деревне Имасту в волости Тапа с уровнем алкоголя в крови 2,24 промилле. Он был приговорен к полутора годам лишения свободы, которые были заменены на 538 часов общественных работ.
Кроме того, Арбонену придется посетить психотерапевта или психиатра, чтобы установить степень его расстройства, связанного с употреблением алкоголя.
В качестве дополнительного наказания он был лишен права управления автомобилем на пять месяцев.
Арбонену придется оплатить более 650 евро судебных издержек.
В 2020 году он уже был осужден за вождение в нетрезвом виде. Тогда в его крови было обнаружено более двух промилле. За это он был приговорен к шести месяцам лишения свободы условно с полуторагодичным испытательным сроком.