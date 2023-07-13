Вандализм продолжается: турист повредил колонну древнего храма

17-летний турист из Канады вырезал ногтями на деревянной колонне храма букву «J» и имя «Юлиан», что было замечено одним из японских туристов. В отношении подростка ведется расследование по подозрению в нарушении Закона об охране культурных объектов.

«Даже если это было сделано без злого умысла, это все равно прискорбно и грустно», - сказал монах в храме Тосёдайдзи.

«Юноша признал свой поступок и говорит, что это было сделано не с намерением нанести вред японской культуре. Сейчас он со своими родителями, которые были с ним и во время инцидента», - сказал представитель полиции.

Храм Тосёдайдзи, основанный китайским монахом 8-го века Цзяньчжэнем, является одним из восьми объектов, составляющих исторические памятники древней Нары, внесенные ЮНЕСКО в список Всемирного наследия в 1998 году.