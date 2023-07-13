Вандализм продолжается: турист повредил колонну древнего храма

В Японии турист совершил акт вандализма в 1200-летнем храме Тосёдайдзи. Храм в городе Нара входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
17-летний турист из Канады вырезал ногтями на деревянной колонне храма букву «J» и имя «Юлиан», что было замечено одним из японских туристов. В отношении подростка ведется расследование по подозрению в нарушении Закона об охране культурных объектов.
«Даже если это было сделано без злого умысла, это все равно прискорбно и грустно», - сказал монах в храме Тосёдайдзи.
«Юноша признал свой поступок и говорит, что это было сделано не с намерением нанести вред японской культуре. Сейчас он со своими родителями, которые были с ним и во время инцидента», - сказал представитель полиции.
Храм Тосёдайдзи, основанный китайским монахом 8-го века Цзяньчжэнем, является одним из восьми объектов, составляющих исторические памятники древней Нары, внесенные ЮНЕСКО в список Всемирного наследия в 1998 году.
В последнее время вандализму подверглись и другие культурные объекты. Вчера рано утром сгорела инсталляция итальянского художника Микеланджело Пистолетто «Венера в лохмотьях», а несколько недель назад британский турист нацарапал ключом инициалы на одной из стен римского Колизея в Риме.