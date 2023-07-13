Расследование: одной из причин мятежа ЧВК «Вагнер» могла быть тяжелая болезнь Пригожина

Российское издание «Проект», сотрудники которого два года назад были вынуждены покинуть Россию, опубликовало портрет личности Пригожина и расследование мятежа, организованного им в прошлом месяце. Утверждается, что приближенные к лидеру ЧВК открыто говорили о проблемах со здоровьем, которые его недавно постигли.

По их словам, Пригожин некоторое время страдал раком желудка, поэтому ему пришлось соблюдать строгую диету и избегать употребления различных стимуляторов и алкоголя. По словам одного из давних сотрудников, за все время службы он лишь однажды видел, как Пригожин пил лимонад.

«У него был рак. Сейчас процесс образования опухоли вроде остановлен», - пояснил один из источников.

Когда журналисты «Проекта», специализирующиеся на расследованиях, спросили одного из бывших сотрудников ЧВК «Вагнер» о возможных предысториях мятежа, он ответил, что Пригожину нечего терять из-за болезни. «Это человек с вырезанным желудком и кишками!», - сказал он.

Однако, согласно информации The Times, Пригожин прокомментировал восстание в своем ближайшем окружении, заявив, что он просто «психанул».