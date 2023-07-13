Синоптик: в конце июля ожидаются дожди и грозы

Синоптик Кайро Кийтсак написал в социальных сетях, что области низкого давления будут иметь большое влияние на регион Балтийского моря во второй половине июля, включая последнюю треть месяца.
«Это означает, что погода будет более изменчивой, чаще будут идти дожди и грозы», - написал Кийтсак.
Есть ли надежда на жаркие летние дни? «Несколько дней в июле, может быть, больше в августе, но время еще есть, - ответил Кийтсак. - Маловероятно, за исключением нескольких отдельных жарких дней», - добавил он.