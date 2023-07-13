Синоптик: в конце июля ожидаются дожди и грозы

«Это означает, что погода будет более изменчивой, чаще будут идти дожди и грозы», - написал Кийтсак.

Есть ли надежда на жаркие летние дни? «Несколько дней в июле, может быть, больше в августе, но время еще есть, - ответил Кийтсак. - Маловероятно, за исключением нескольких отдельных жарких дней», - добавил он.