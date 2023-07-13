Фото ⟩ Столкновение легковушки и фургона: женщину пришлось вырезать из салона

По первоначальным данным, столкновение произошло в тот момент, когда водитель Volkswagen захотел свернуть с шоссе налево в сторону Пыльтсамаа, но, вероятно, не заметил двигавшийся навстречу фургон.

Так как авария произошла на шоссе на сравнительно больших скоростях, автомобили сильно пострадали. Прибывшим на место спасателям пришлось разрезать салон Volkswagen, чтобы помочь женщине, управлявшей этим автомобилем, выбраться из него.

Медики также осмотрели водителя фургона, он серьезно не пострадал.