Видео ⟩ Осторожно, карманники! Итальянцы необычным способом защищают туристов от воров

Одна итальянка решила прибегнуть к помощи соцсетей, чтобы поставить карманников в неловкие ситуации, чтобы они не мешали отдыхающим туристам.

Моника, венецианка, рассказала изданию Newsweek о своей стремительно набирающей известность славе. Она является членом волонтерской группы под названием Cittadini Non Distratti, что в переводе с итальянского означает «Бдительные граждане». Эта группа состоит из местных итальянцев, которые помогают защитить туристов от возможных краж.

Моника рассказала, что она является членом группы по борьбе с карманниками уже 30 лет и что в настоящее время в защите туристов участвуют 40 местных жителей. На TikTok-аккаунте Cittadini Non Distratti, насчитывающем почти 270 тысяч подписчиков, размещено множество видеороликов, на которых Моника и другие волонтеры кричат на карманников посреди толпы, чтобы унизить и отпугнуть их, пишет Men's Journal.

Выкладывая видеоролики, Моника научила многих пользователей TikTok таким важным итальянским словам, как «attenzione» (внимание) и «borseggiatrici» (карманники). По ее словам, для нее это не благородная или выдающаяся деятельность, а просто ее собственный общественный вклад в общее дело.

По словам женщины, они решили начать публичное распространение видеороликов, чтобы привлечь внимание туристов к проблеме карманников. По ее мнению, существует недостаток информации и профилактики, особенно в Венеции.