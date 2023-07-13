Видео ⟩ Осторожно, карманники! Итальянцы необычным способом защищают туристов от воров

Лето » лучшее время для путешествий по Европе, а значит, и для карманников, которые охотятся за ничего не подозревающими туристами.
Одна итальянка решила прибегнуть к помощи соцсетей, чтобы поставить карманников в неловкие ситуации, чтобы они не мешали отдыхающим туристам.
Моника, венецианка, рассказала изданию Newsweek о своей стремительно набирающей известность славе. Она является членом волонтерской группы под названием Cittadini Non Distratti, что в переводе с итальянского означает «Бдительные граждане». Эта группа состоит из местных итальянцев, которые помогают защитить туристов от возможных краж.
@cittadininondistratti2 #BORSEGGIATORI #cittadininondistratti #CITTADININONDISTRATTI #PICKPOCKETS #VENICE #pickpockets #BORSEGGIATRICI #VENEZIA ♬ suono originale - WE ARE BACK
Моника рассказала, что она является членом группы по борьбе с карманниками уже 30 лет и что в настоящее время в защите туристов участвуют 40 местных жителей. На TikTok-аккаунте Cittadini Non Distratti, насчитывающем почти 270 тысяч подписчиков, размещено множество видеороликов, на которых Моника и другие волонтеры кричат на карманников посреди толпы, чтобы унизить и отпугнуть их, пишет Men's Journal.
Выкладывая видеоролики, Моника научила многих пользователей TikTok таким важным итальянским словам, как «attenzione» (внимание) и «borseggiatrici» (карманники). По ее словам, для нее это не благородная или выдающаяся деятельность, а просто ее собственный общественный вклад в общее дело.
По словам женщины, они решили начать публичное распространение видеороликов, чтобы привлечь внимание туристов к проблеме карманников. По ее мнению, существует недостаток информации и профилактики, особенно в Венеции.
По словам Моники, она очень рада, что эти видеоролики помогают показать людям серьезность проблемы, как в Венеции, так и в других итальянских городах. Она рассказала, что карманники крадут из сумок не только простые вещи, такие как кошельки или телефоны, но даже проездные документы туристов.
Хотя можно было бы ожидать, что власти будут благодарны за дополнительную помощь, они не испытывают особого энтузиазма по поводу добровольцев. Проблема в том, что многие из воров молоды и, если их не поймать на месте преступления, они не могут быть осуждены.
В интервью Deutsche Welle три года назад Диего Брентани, член Союза полицейских Венеции, сказал, что размещение видеозаписей в интернете запрещено, особенно если потенциальные воры, попавшие на видео, несовершеннолетние. Кроме того, по словам Брентани, пока они не пойманы, действует презумпция невиновности.
Тем не менее, если вы окажетесь этим летом в Венеции или любом другом итальянском городе и услышите знакомые крики «Attenzione, borseggiatrici!», не стоит забывать об этом. Проверьте свои сумки и карманы, чтобы убедиться, что у вас ничего не пропало.
Больше видео борцов с карманниками можно посмотреть здесь.