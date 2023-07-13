Илон Маск вступает в игру с искусcтвенным интеллектом. Его новая компания X.Al начинает работу над созданием ИИ

Компания была зарегистрирована в Неваде еще в апреле, но официально приступила к работе только сейчас.

X.Al станет третьим игроком на рынке ИИ наряду с компанией Open AI, создавшей первый чат-бот ChatGPT, и Google, запустившей в марте свой аналог под названием Bard.

В заявлении X.Al говорится, что ее цель – постичь истинную природу Вселенной. Хотя раньше Маск называл искусственный интеллект экзистенциальной угрозой, а стремительно прогрессирующие исследования в этой области – опасными.

В марте он подписал открытое письмо, в котором многие ведущие фигуры в области технологий призвали коллег сделать паузу в развитии ИИ. Однако уже в апреле стало известно, что Маск зарегистрировал компанию X.AI Corp., название которой красноречиво указывало на направление ее деятельности.

Эксклюзивная команда

Сообщается, что X.Al будет управляться отдельно и независимо от других компаний империи Маска, куда входят Tesla, SpaceX, Twitter, Neuralink и Boring Co.

На представленном в среду сайте X.Al говорится, что основу компании составляют 12 специалистов в области компьютерных разработок, включая ИИ, некоторые из них в прошлом работали в Google, Microsoft и различных университетах, в частности, в Университете Торонто.