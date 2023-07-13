Санкции дают сбой? Цена российской нефти марки Urals превысила предельный порог

5 декабря прошлого года G7 ввела потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Ограничение цен преследует две цели: во-первых, сократить доходы Москвы от продажи энергоносителей, а во-вторых, сохранить возможность выхода российской нефти на мировые рынки и, тем самым, сдержать общую инфляцию.

Во вторник цена барреля нефти марки Urals уже поднялась выше 60 долларов и сегодня в полдень приблизилась к 63 долларам, что является самым высоким показателем с середины ноября 2022 года. В последние месяцы цена, как правило, колебалась в районе 55 долларов.

Рост цен на российскую нефть выше потолка означает, что импортеры должны использовать страховщиков и танкеры из стран, которые не присоединились к санкциям G7. Крупнейшими импортерами российской нефти являются Китай и Индия, которые требуют от РФ скидки.

«Мы внимательно следим за рынком на предмет возможных нарушений ценового потолка», - заявили агентству Bloomberg в Министерстве финансов США.

Предполагается, что нефть марки Urals подорожала благодаря сокращению добычи ОПЕК, которое на этой неделе подтолкнуло вверх цены на нефть в Европе, США и других странах мира. Цена сентябрьских контрактов на нефть марки Brent поднялась до 80 долларов за баррель. За две недели нефть подорожала на десятую часть, последний раз цена была на подобном уровне в начале мая.