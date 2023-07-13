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Circle K: на росте цен на нефть сказались решения ОПЕК и снижение инфляции в США

BNS
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Нефть. Иллюстративное фото
Нефть. Иллюстративное фото Фото: lastdjedai/Shutterstock

В течение этой недели на повышении цен на нефть сильнее всего сказались анонсированное ОПЕК+ сокращение добычи и снижающая свои темпы инфляция в США, считает руководитель отдела ценообразования на моторное топливо в компании Circle K Eesti Индрек Сасси.

«В течение последней недели цены на сырую нефть на мировом рынке колебались между 75 и 80 долларами за баррель, а на сегодня они поднялись выше 80 долларов за баррель», - сообщил Сасси.

По его словам, росту цен на нефть способствовала информация в среду из США, где показатели инфляции нормализуются, и это вселяет надежды на то, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет в этом году вновь существенно повышать процентные ставки.

В дополнение к положительным показателям в США также способствовали росту цен на сырую нефть новости из Китая, где импорт нефти в июне был на 45 процентов выше, чем год назад.

«Инфляция в США снижается 12 месяцев подряд и в июне она снизилась до трех процентов. Если в предыдущие недели на рынках еще сохранялись неопределенность и опасения, что ФРС продолжит повышать процентные ставки, то вчерашние новости вселили надежду, что теперь к повышению процентной ставки будут относиться более спокойно», - пояснил Сасси.

Объявления ОПЕК+ на прошлой неделе о сокращении добычи, которые сокращают предложение на рынке, также поддерживают рост цен. «Целью Саудовской Аравии было достигнуть уровня цен на сырую нефть в 80 долларов за баррель с помощью сокращений, и на сегодняшний день можно сказать, что цель достигнута», - пояснил Сасси.

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