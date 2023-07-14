От политолога ⟩ О саммите в Вильнюсе, «серой зоне» и иерархии безопасности

НАТО пережило уже достаточно много этапов расширения, и в каждом случае присутствовал в той или иной мере политический расчет. Украине членство обходится наиболее дорогой ценой. Но тем больше недоумения вызывает стойкость коррупции во время полномасштабной войны. Сегодня из-за нее Украина не получила приглашения в НАТО, завтра, вполне вероятно, она станет помехой для членства Украины в ЕС.

Возвращаясь к внешним факторам: в коммюнике страны-члены НАТО еще раз подчеркнули, что считают Россию самой значительной и прямой угрозой на сегодняшний день. Много дискуссий сейчас о том, что среди членов альянса нет стратегического видения того, к чему стремиться в отношениях с Россией – к полному ее поражению? к широкомасштабному сдерживанию эпохи холодной войны? К деколонизации? А может, все еще возможны форматы ограниченного сотрудничества?

В каждой из стран-участниц альянса свои предпочтения в ответах на эти вопросы. Правые, левые, пацифисты, изоляционисты и противники американского империализма создают свой пестрый национальный дискурс. США, в силу своего военного и экономического лидерства, имеют право решающего голоса.

Если бы Украина получила четкие сроки и условия кандидатства, то это означало бы, что Вашингтон взвесил все риски и готов к возможной эскалации с Россией. А не наоборот: дать Украине то, что она просит прямо сейчас, и смотреть, как отреагирует Россия.